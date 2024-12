Sanità: i Comuni aumentano la quota versata ogni anno per abitante

Pitigliano (Grosseto). Via libera della Conferenza zonale dei sindaci Colline dell’Albegna per l’aumento della quota capitaria, ovvero la cifra che ciascun Comune versa annualmente per abitante.

“Abbiamo aumentato di 5 euro la quota capitaria – dichiara Giovanni Gentili, presidente della Conferenza zonale dei sindaci Colline dell’Albegna – per un totale di 250mila euro in più sul bilancio di distretto. Considerando l’incremento di 4 euro di quota capitaria deliberato lo scorso anno, complessivamente la cifra versata dagli 8 Comuni è aumentata di circa 450mila euro in due anni”.

“Queste risorse – prosegue il presidente Giovanni Gentili – sono essenziali per continuare ad erogare i servizi ai cittadini più fragili di tutta la zona delle Colline dell’Albegna. Nonostante i Comuni soffrano in questo momento a fronte di sempre minori entrate da trasferimenti e per il costante aumento del costo dei servizi, che rendono sempre più complessa la tenuta dei bilanci comunali, i Comuni, in controtendenza, scelgono di investire di più nel sociale, facendo un grosso sforzo. In un contesto in cui le famiglie sono sempre più in difficoltà, con il venir meno del reddito di cittadinanza da un lato e i bonus per le locazioni ridotto dall’altro, abbiamo ritenuto doveroso potenziare l’impegno economico di tutti i Comuni con l’obiettivo di sostenere i servizi sociosanitari e socioassistenziali esistenti e di aumentarne la qualità”.

La misura è stata approvata a maggioranza, con il voto contrario del Comune di Monte Argentario. Assente il sindaco di Sorano per protesta nei confronti della Asl, come ha comunicato, tramite una lettera che è stata messa a verbale.

“Ringrazio i sindaci per il senso di responsabilità che hanno dimostrato“, conclude Giovanni Gentili.

Nella foto, da sinistra: Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano e presidente della Conferenza zonale; Paola Pucino, assessore al sociale e alla sanità di Monte Argentario; Chiara Piccini, vicesindaco di Orbetello; Anna Lampredi, assessore alla sanità di Magliano in Toscana; Mirco Morini, sindaco di Manciano; Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio; Andrea Casamenti sindaco di Orbetello.