Antonio D’Urso lascia la Asl: la lettera di ringraziamento del direttore generale ai professionisti

Grosseto. Antonio D’Urso, direttore generale della Asl che da domani assumerà il medesimo incarico nella Provincia autonoma di Trento, ha scritto una lettera aperta di ringraziamento alle professioniste ed ai professionisti della Asl Toscana sud est.

Ecco il testo integrale della lettera:

“Scrivo queste poche righe perché da domenica la mia esperienza lavorativa continuerà nella Provincia autonoma di Trento ed è mio desiderio ringraziarVi. Ho trascorso circa sei anni di lavoro nella Asl Toscana Sud Est.

Sono stati anni impegnativi, intensi e di grandi soddisfazioni.

In questa Azienda ho avuto la fortuna di incontrare persone sempre disponibili al confronto sincero e leale ed abbiamo formato una squadra che è diventata sempre più forte ed unita.

Ne sono testimonianza i riconoscimenti sui risultati di salute (penso al posizionamento della Asl Toscana Sud Est nel Programma nazionale Esiti), quelli in tema organizzativo (la Asl Toscana Sud Est è stata riconosciuta Azienda Lean nel 2023 ed anche pochi giorni fa ha vinto numerosi premi in ambito nazionale) e quello in tema di umanizzazione delle cure (penso al Pet visiting) e di clima interno (la Asl Toscana Sud Est è la prima azienda Asl della Toscana e tra le prime in Italia ad avere conseguito la certificazione di genere).

Ma soprattutto ne sono testimonianza sincera le numerose attestazioni che ho ricevuto da cittadine e cittadini che in Asl Toscana Sud Est si sono sentiti accolti e guidati.

Devo ringraziarVi per quello che mi avete dato dal punto di vista umano e professionale, per come avete consentito a questa Azienda di affrontare e superare i momenti difficili vissuti durante l’emergenza Covid, di fronte alla quale non siamo arretrati di un millimetro, mai e poi durante gli ultimi anni post Covid.

Questo Vostro straordinario senso di partecipazione e di appartenenza ha reso possibile realizzare le tante iniziative messe in atto in questi anni per le cittadine ed i cittadini del nostro territorio.

Mi ritengo fortunato ad aver avuto l’opportunità di lavorare insieme ad ognuno di voi ed ho imparato tante cose in questi anni, una per tutte, come ho detto in qualche intervista, che l’ascolto, il confronto e la comprensione delle esigenze altrui sono la parte più importante di una grande Azienda come la nostra.

Sono fortemente legato a Voi e adesso il distacco è emotivamente difficile. Siete e sarete nel mio cuore,

Antonio D’Urso”.