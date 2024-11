Stili di vita sani: Acat propone due incontri con i cittadini

Grosseto. Lunedì 2 e lunedì 9 dicembre, dalle 18.00 alle 20, l’Acat Grosseto promuoverà, nei locali messi a disposizione gratuitamente dalla parrocchia Santa Famiglia di Grosseto (ingresso via Jugoslavia), un incontro di sensibilizzazione sugli stili di vita sani rivolto a tutte le famiglie della comunità locale.

“Tale incontro fa parte di un ciclo che vuole mettere in risalto l’importanza dell’approccio ecologico sociale, di quanto noi cittadini consapevoli possiamo essere protagonisti per migliorare propri della propria salute e della nostra comunità – si legge in una nota dell’Acat -. Uno studio da poco pubblicato sulla rivista British Medical Journal Evidence-Based Medicine conferma che uno stile di vita sano può compensare l’impatto della genetica di circa il 62% e aggiungere cinque anni di vita a chi è predisposto a una vita più breve. «Questo lavoro chiarisce una volta di più il ruolo fondamentale di uno stile di vita sano nel mitigare l’impatto dei fattori genetici sulla riduzione della durata della vita», hanno sottolineato i ricercatori dell’Università di Edimburgo e di Zhejiang, in Cina. Inoltre, sappiamo dal diagramma di Dever che il costo per gli stili di vita sani è del l’1,5% della spesa sanitaria, mentre essi determinano la riduzione del 43% della mortalità e della morbilità, della popolazione generale”.

“In questo momento di crisi sociale in cui le condizioni di vita e di lavoro di noi cittadini sono notevolmente peggiorate, la rete dei servizi socio-sanitari subisce tagli finanziari e di personale sempre più gravi, con la conseguenza che la risposta dei servizi è sempre più carente – prosegue il comunicato -. Per uscire dalla crisi del sistema sanitario, occorre puntare decisamente sulla prevenzione centrata sul cambiamento degli stili di vita e non solo su terapie farmacologiche e attrezzature sempre più costose, che devono essere sempre più mirate e selettive. A Grosseto e provincia esiste una rete di Club alcologici territoriali che si occupano di famiglie al cui interno ci sono persone con difficolta legate a stili di vita (azzardo, uso di tabacco, di alcol, cattiva alimentazione, mancanza di attività fisica, uso non appropriato di congegni elettronici, ecc.) nocivi alla salute e al benessere”.

“Operano nella nostra città Gruppi di auto mutuo aiuto per la salute mentale capace di produrre cambiamenti positivi importanti nello stile di vita di persone e famiglie. Tale rete svolge il proprio prezioso lavoro con costi approssimativi allo zero – termina la nota -. È gradita l’iscrizione preventiva, ma non indispensabile. Per maggiori informazioni: tel. 347.0822870 (Amalia) o 370.3368168 (Sabrina)”.