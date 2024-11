Nuova segnaletica all’ospedale: indicazioni colorate per raggiungere tutti i reparti

Grosseto. L’ospedale di Grosseto è sempre più accessibile grazie al completamento dei lavori per la nuova segnaletica grafica al piano Piastra. Dopo l’arrivo dei pannelli verticali la scorsa estate, alcuni giorni fa sono stati conclusi i lavori per le indicazioni colorate orizzontali, a pavimento.

Gli utenti del presidio sanitario possono spostarsi comodamente e senza incertezze seguendo il colore (o la lettera) del setting dove sono diretti. Dalla A alla F, oppure dall’arancio al blu scuro: dal pannello del salone d’ingresso è possibile individuare il «binario» giusto per raggiungere la destinazione.

«I lavori per rendere più accessibile l’ospedale proseguiranno ulteriormente – dichiarano Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero, e Nicola Falco, direttore dell’area dipartimentale gestione contratti servizi e farmaceutica -: con il completamento di questa fase possiamo già affermare che l’accessibilità degli ambienti è decisamente migliorata, adesso è possibile orientarsi seguendo il colore di riferimento, oppure la lettera corrispondente».

Al progetto ha lavorato una cabina di regia composta da tecnici dell’ospedale con il coordinamento di Andrea Serafini, della direzione di presidio.

Prossimo passo per il completamento della segnaletica interna è quello relativo all‘installazione di cartelli e segnali ai piani, in prossimità di scale e ascensori.

Ulteriori progetti sono allo studio e riguardano lo sviluppo di percorsi in realtà aumentata abbinati a segnaletica digitale, ma anche l’installazione di monitor informativi per diffondere indicazioni e avvisi a carattere temporaneo o in tempo reale.