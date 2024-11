“Pillole di Emergenza – Urgenza”: il progetto della Asl vince lo Smartphone d’Oro

La Asl Toscana sud est vince lo Smartphone d’Oro 2024, categoria “Sanità”.

La cerimonia di premiazione – per il concorso ideato e promosso dall’associazione PA Social, dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche – si è svolta oggi pomeriggio a Binario F, a Roma. La Asl Toscana sud est è stata premiata per il progetto social “Pillole di Emergenza – Urgenza”, brevi video dimostrativi per offrire alla cittadinanza consigli utili e pratici in caso di urgenze sanitarie.

I video

Cosa fare se si vene morsi da una vipera? Cosa non dobbiamo fare in caso di incidente? Come funziona la chiamata al 112? Non sempre è facile mantenere il sangue freddo e sapere cosa fare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Cercare di orientare le persone nella gestione delle emergenze è stato l’obiettivo del progetto promosso dalla Uoc Relazioni interne e comunicazione inclusiva e di equità e dell’Uosd Comunicazione esterna, in sinergia con il Dipartimento dell’emergenza urgenza e con il Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche dell’Asl Toscana Sud Est. I video – realizzati grazie ai contributi del personale medico e infermieristico dei Pronto Soccorso e del 118 di Arezzo, Grosseto e Siena – sono stati pubblicati nei canali social aziendali. Qui la playlist con le Pillole Emergenza – Urgenza: https://youtube.com/playlist?list=PLvIkZVq8LA11JbI9tH883dtvFoXv0eQMm&si=s3-Ll-RieySHADhg

“Un premio che ci rende orgogliosi e che dà lustro alle nostre professioniste e ai nostri professionisti – sottolinea Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana sud est –. Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, che ha come filosofia di fondo quella di spiegare con parole semplici alcuni buoni comportamenti da tenere e sfatare alcuni miti duri a morire quando parliamo di sanità e di emergenza”.

“Raccontare la sanità è un processo articolato e complesso – spiega Daniele Baldi, direttore dell’Uoc Relazioni interne e comunicazione inclusiva e di equità -. La Asl Toscana sud est ha cercato di farlo mettendosi nei panni del cittadino attraverso video semplici e comprensibili da chiunque. E i risultati sono stati ottimi, come il premio di oggi dimostra”.

“Siamo molto felici che il nostro Dipartimento di Emergenza Urgenza abbia contribuito a questo progetto della Asl Toscana sud est – commenta Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est -. L’idea vincente è stata quella di crea un format molto utile e pratico per tutti, che può aiutare anche nella gestione emotiva quando ci si trova ad affrontare piccole o grandi urgenze sanitarie”.