Violenza di genere: 254 casi presi in carico dal Codice rosa nel 2023, 51 riguardano minori

Grosseto. Un aiuto concreto per oltre 500 persone, adulti e minori, vittime di violenza.

Nel corso del 2023 sono stati 557 i casi presi in carico dal Codice rosa nelle strutture della Asl Toscana sud est.

Il bilancio del percorso di accesso al Pronto Soccorso dedicato a tutte le vittime di violenza (in particolare donne, bambini e persone discriminate) fa emergere un quadro a tinte scure. Nell’Area grossetana sono stati 254 i casi gestiti dal Codice rosa, 150 nell’Area aretina e 153 nell’Area senese.

Area Grosseto

Nel dettaglio, nel 2023, ci sono state 190 segnalazioni per maltrattamenti e 13 di abusi che hanno riguardato gli adulti. Sono state invece 51 le segnalazioni che hanno riguardato i minori: 48 per maltrattamenti e 3 per abusi.

“Sono numeri che evidenziano l’importanza della rete del Codice rosa, che offre un aiuto concreto a chi si trova di fronte a violenza, maltrattanti e abusi – sottolinea Vittoria Doretti, direttrice dell’Uoc Etica della salute e DE&I Manager dell’Azienda, nonché responsabile della Rete regionale Codice rosa -. Va anche evidenziato che non riusciamo a intercettare tutti i fenomeni, rimane purtroppo una parte di sommerso importante. Su questo punto dobbiamo concentrare il nostro impegno. Va anche ringraziato il lavoro di operatrici ed operatori per la totale dedizione sul campo e per l’attiva partecipazione alla formazione. È sulla formazione che dobbiamo puntare in modo deciso, riconoscere segni e sintomi che possono far pensare ad una violenza non soltanto fisica come ferite, ematomi, fratture, ma anche psicologica fa davvero la differenza”.

Nell’agosto scorso, il protocollo organizzativo previsto dal Codice Rosa era stato potenziato nella Asl Toscana sud est. L’obiettivo è la garanzia di una presa in carico a 360 gradi della persona vittima di violenza grazie alla cooperazione tra vari ambiti disciplinari. Con questa ulteriore evoluzione del modello, l’Asl Toscana sud est ha inserito una nuova figura di coordinamento per i referenti dei consultori aziendali, una figura di referente per la Chirurgia generale e d’urgenza e altri due referenti (per ambito territoriale provinciale e per le procedure) per il Dipartimento di Medicina di laboratorio e trasfusionale.

Per informazioni, consultare la pagina aziendale dedicata al Codice rosa: https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/codice-rosa-salute-e-medicina-di-genere/codice-rosa