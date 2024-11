Un nuovo direttore amministrativo per Anpas Humanitas: ecco chi è

Grosseto. Crescono vistosamente le attività di Anpas Humanitas Grosseto. Lo testimoniano numeri inequivocabili. Anche per questo, il direttivo dell’associazione ha deciso di investire formalmente del ruolo di direttore amministrativo Alessio Buccella, che affianca, nel suo ruolo di coordinatrice e responsabile di turni ed equipaggi, Serena Pieri.

«Una scelta – spiega il presidente Christian Sensi – motivata dalla necessità di valorizzare le competenze dei nostri dipendenti e dare un’organizzazione più strutturata ed efficace all’associazione, sostenendone il percorso di consolidamento e crescita visibile soprattutto nel corso di questo 2024, che chiuderemo con grandi soddisfazioni, propedeutiche all’ingresso nella nuova sede, che entro primavera sancirà definitivamente il nostro salto di qualità».

I dati

A suffragare quello che dice il presidente, le statistiche dell’attività tipica dei “trasporti sanitari” – nelle loro tre articolazioni – relative ai primi 9 mesi del 2024, paragonate con quelle dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nel settore “trasporti sanitari/trasferimenti“, Humanitas è passata dai 370 trasporti di pazienti da una struttura sanitaria a un’altra dello scorso anno ai 477 del 2024, con un +28,9%.

Guardando ai “trasporti sanitari/emergenza-urgenza”, invece, sempre nel confronto fra i primi 9 mesi dell’anno, si passa dai 772 ai servizi dell’anno scorso ai 973 del 2024, anche in questo caso con un rotondo +26%.

Infine, nell’ambito dei servizi di trasporto più numerosi, i “trasporti sanitari/trasporti sociali”, nel confronto fra i primi 9 mesi del 2023 e quelli del 2024, si passa dai 5.453 servizi ai 6.460, anche in questo caso con una crescita del +18,46%.

Tornando al ruolo di Alessio Buccella, che nella seconda vita è un noto musicista, i suoi compiti generali di direttore amministrativo riguardano la ⁠gestione delle prenotazioni degli utenti e dei trasporti su piattaforma emmaweb/webser, la ⁠⁠gestione di ricevute e contabilità attiva/passiva; dei pagamenti, di bandi, concorsi e aggiornamento degli obblighi degli Enti del terzo settore, la partecipazione ai tavoli “direttori” di Anpas. Naturalmente, a stretto contatto di gomito con la coordinatrice Serena Pieri.

«Non è mai facile come sembrerebbe a prima vista introdurre delle innovazioni organizzative – conclude il suo ragionamento il presidente Sensi –. Ma è una strada necessaria da battere per garantire la qualità del lavoro che svolgiamo come associazione di volontariato nei confronti della nostra comunità. Troppo spesso emerge la convinzione che la buona volontà basti a svolgere la funzione di volontari, ma non è così. Far parte di reti articolate e complesse come quelle dell’emergenza/urgenza e della protezione civile, infatti, oltre alla passione richiede molta professionalità e dedizione. Noi ci stiamo attrezzando per alzare l’asticella».