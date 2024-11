“Recovery in Salute mentale”: specialisti a confronto in sala Pegaso

Grosseto. L’Azienda Asl Toscana sud est è fra i promotori dell’iniziativa «Recovery in Salute mentale», organizzato da L’Alba associazione Aps di Pisa.

Il convegno fa parte del progetto regionale “Dalla marginalità sociale alla cittadinanza attiva: auto aiuto e recovery in Salute mentale” e si terrà nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, in piazza Dante Alighieri 35, a Grosseto, venerdì 22 novembre dalle 8.30.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti delle autorità locali, si svilupperanno gli interventi. L’incontro affronterà aspetti quali la riabilitazione psichiatrica nella zona pisana, con Diana Gallo, presidente de L’Alba Associazione Aps di Pisa. Lo stato dei servizi di salute mentale nella zona grossetana, con le criticità e le risorse, sarà affrontato da Edvige Facchi, direttrice dell’Uoc Psichiatria di Grosseto.

Seguiranno approfondimenti su l’importanza del supporto tra pari, con Giuseppe Corlito, psichiatra-psicoterapeuta, servitore-insegnante del Cat; “Casa Aam Grosseto: storia e percorso”, con Roberta Cosimi, presidente dell’associazione Oasi Grosseto, con testimonianze degli utenti; “Essere Esp: un’esperienza umana di lavoro e formazione”, con Eva Campioni, Esp de L’Alba associazione Aps di Pisa, diplomata al corso ex-in per esperti in supporto tra pari in Salute mentale.

Spazio anche al gruppo di psicoanalisi multi-familiare di Grosseto con Francesco Baccetti e Francesco Toninelli, psicologi dell’Ufsma Grosseto. Altro tema è quello di “Diritti negati: cosa c’è e cosa manca per la salute di comunità”, con Maria Platter, referente di Cittadinanza Attiva Grosseto.

Ci sarà anche un’analisi approfondita dei dati Siep 2023 a livello nazionale e in Toscana con Nadia Magnani, psichiatra dell’Ufsma Grosseto, segretaria nazionale di Siep. Prima del dibattito e delle conclusioni, parola anche alla Rete regionale toscana degli utenti con Giovanni Callori, presidente della Rete regionale toscana ttenti per la Salute mentale.

Coordineranno i vari momenti Galileo Guidi, presidente del Coordinamento toscano delle associazioni per la Salute mentale, e Corrado Rossi, psichiatra del comitato scientifico de L’Alba associazione Aps di Pisa.

La partecipazione è aperta anche al pubblico previa registrazione la mattina stessa in sede.