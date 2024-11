Coeso: Vivarelli Colonna incontra i professionisti della zona distretto

Grosseto. Il presidente del Coeso Società della Salute, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha partecipato, su invito della direttrice Tania Barbi, all’ufficio di direzione della zona distretto Amiata grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, l’organismo composto dai responsabili delle unità funzionali, dai coordinatori dell’assistenza infermieristica, dell’assistenza riabilitativa, sanitario e socio sanitario, dai rappresentanti delle Aft (aggregazioni funzionali territoriali), dal direttore del presidio ospedaliero, dal responsabile dell’unità operativa gestione amministrativa, tutte figure che operano nel distretto.

“Ho assunto il ruolo di presidente del Coeso con grande impegno – ha dichiarato Vivarelli Colonna – e intendo lavorare in particolar modo per i giovani, attraverso una serie di progettualità e incontri di varia natura su diversi temi: con la vostra professionalità e il mio rapporto con le giovani generazioni, vorrei lasciare una traccia importante per migliorare le loro condizioni di vita e di salute. Si tratta di un impegno trasversale, che va oltre le appartenenze politiche, perché, nell’ambito e nel rispetto delle mie funzioni e competenze, desidero ottenere il massimo risultato possibile. Sono convinto che tutti gli attori in campo in ambito sanitario e socio assistenziale, attraverso le giuste sinergie e collaborazioni, possano lavorare insieme a favore dei bisognosi e dei fragili”.

La direttrice del distretto ha messo in evidenza come nell’ufficio di direzione vengano analizzate una serie di questioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi relativi ai bisogni di salute della popolazione.

“L’intervento del presidente – commenta Tania Barbi – ha evidenziato quanto sia fondamentale, per rispondere alle esigenze dei cittadini e tutelarne il benessere, l’intreccio tra sociale e sociosanitario e la collaborazione tra Azienda ed enti locali”.

Il presidente ha poi ringraziato tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata in questi mesi e per il lavoro futuro.