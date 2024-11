Ordine dei medici: Paola Pasqualini confermata alla presidenza

Grosseto. La dottoressa Paola Pasqualini è stata confermata per altri quattro anni alla presidenza dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto.

La lista “Rinascimento”, rappresentata dalla cardiologa grossetana, ha ottenuto consenso alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2025-2028, convocate da sabato 9 a lunedì 11 novembre.

È il secondo mandato per Paola Pasqualini, responsabile dell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto e coordinatrice del gruppo di lavoro sulla Medicina di genere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri: attualmente è l’unica presidente donna tra gli Ordini dei medici toscani.

«La lista – ricorda la presidente Pasqualini – è composta dai professionisti che hanno lavorato nei precedenti 4 anni, più qualche nuovo ingresso. Essere confermati per un secondo mandato significa che la comunità medica grossetana ha compreso e apprezzato il nostro lavoro. Per questo, sono molto soddisfatta e ringrazio coloro che sono venuti a votare e anche le sigle sindacali che ci hanno supportato: Anaao-Assomed, Fimmg, Uil, Cgil, Sumai, Aroi e l’associazione Eticamente medico. La dimostrazione di fiducia nei nostri confronti costituisce una forte motivazione per farci continuare a lavorare con la stessa impostazione etica e con il medesimo impegno e passione».

Il consiglio direttivo

Il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto per il quadriennio 2025-2028 si è riunito per la prima volta venerdì 15 novembre nella sede dell’Ordine in via Papa Giovanni XXIII. È composto da Paola Pasqualini (presidente), Mario Zuccarello (vicepresidente), Francesca Bondi (segretario) e Giovanna Abate (tesoriere).

I consiglieri sono Simone Geraci, Mariangela Bernardi, Alessandro De Palma, Cristina Cianchi, Andrea Bramerini, Carlo Paoli e Fabio Pallari. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto da Raffaele Pia; gli altri componenti sono Fulvia Perillo, Mario Iovine e Michele Barrasso (sostituto revisore dei conti). Il presidente della Cao, la Commissione albo odontoiatri, è Carlo Paoli; i consiglieri sono Fabio Pallari, Pietro Giovannini, Gianluca Matteo Mocciola e Alessandro Vichi.

«Ringrazio i dimissionari Luca Franci, Marco Biscontri e Francesco Vagheggini per il lavoro svolto in questi anni – conclude la presidente Paola Pasqualini – e approfitto di questa occasione per lanciare un appello ai giovani medici, alcuni dei quali sono già presenti nel nuovo Ccnsiglio: l’Ordine è la “casa” del medico e sarete voi il futuro della comunità grossetana. Vi aspettiamo nella nostra sede, in via Papa Giovanni XXIII, per lavorare insieme».

Nella foto: il nuovo Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto