60 anni del Misericordia: l’Opi ha presentato un cortometraggio sulla professione – VIDEO

Grosseto. In occasione dei 60 anni dalla posa della prima pietra per la costruzione dell’ospedale Misericordia di Grosseto, l’Ordine degli infermieri vuole ricordare l’importanza di un bene che appartiene all’intera comunità e che viene celebrato con due giorni di eventi per raccontare alla cittadinanza la storia e le persone che dal 17 novembre 1964 hanno dato un supporto concreto alla città.

Anche Opi Grosseto, dunque, è stato presente alle iniziative e al dibattito durante la celebrazione, con la presentazione in anteprima, questa mattina, di un cortometraggio intitolato “Curare è un dovere, prendersi cura è una scelta” sulla professione infermieristica, curato da Edoardo Taddei e Filippo Salvini.

“Il contributo degli infermieri dalla nascita dell’ospedale Misericordia ad oggi è stato fondamentale – spiega Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto – e, anche se è un concetto pleonastico, ci teniamo a ribadirlo per la grande importanza. Il video che abbiamo commissionato, a cura di Edoardo Taddei e Filippo Salvini, che sono anche figli di infermieri, affronta la questione da un punto di vista comunitario, in linea con l’evento e la celebrazione di un bene che appartiene all’intera comunità. Per questo, il messaggio che abbiamo voluto far passare con il cortometraggio tratta il tema del prendersi cura, come scelta consapevole e professionale all’interno di un sistema formato da professionisti, dell’intera comunità, in tutti i nostri gesti e in tutte le nostre azioni. E’ importante sottolinearlo perché ci sono professioni che lo fanno con competenza e dedizione ma, allo stesso tempo, se vogliamo che la salute rimanga un bene pubblico dobbiamo prenderci cura anche dei nostri operatori e del nostro ospedale”.

Nella foto: Nicola Draoli con Silvia Bellucci e Luca Grechi