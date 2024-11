Viaggiare con il diabete: giovani grossetani in gita a Bruxelles

Grosseto. In occasione dell’annuale Giornata mondiale per il diabete, dedicata alla divulgazione e alla sensibilizzazione verso questa patologia, ricorre l’iniziativa organizzata dal servizio di Diabetologia pediatrica di Grosseto che, come ogni anno, grazie al finanziamento della Regione Toscana, ha la possibilità di organizzare eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi con diabete mellito e alle loro famiglie.

Lo scorso ottobre, nei giorni dal 25 al 27, si è svolto un weekend viaggio destinato agli adolescenti con diabete di tipo 1. Al campo scuola voluto anche quest’anno da Susanna Falorni, direttore della Pediatria, hanno partecipato 10 ragazzi dai 15 ai 18 anni, accompagnati dalla responsabile del servizio di Diabetologia pediatrica Cristina Soci, dalla pediatra Laura Farmeschi e dalle due infermiere Elisabetta Carone e Francesca D’Ambrosi.

Il luogo prescelto per questo weekend studio è stato la città di Bruxelles.

«Come ogni anno – spiega la dottoressa Falorni – l’esperienza è stata bella e arricchente per i ragazzi che hanno potuto sperimentare in sicurezza i vari aspetti correlati al viaggiare con il diabete. La finalità infatti è stata quella di ricreare una situazione assimilabile ad una gita scolastica. Il viaggio aereo con relativo trasporto di materiale sanitario e farmaci in formulazione liquida e la gestione di orari variabili e di una alimentazione con cibi non consueti e ad orari che a volte possono essere condizionati da fattori anche imprevedibili, sono stati i punti educativi chiave che hanno motivato questo tipo di esperienza. Fondamentali, inoltre, la condivisione dell’esperienza con i pari e la crescita del legame con il team diabetologico».