Benessere della comunità e stili di vita sani: al via il corso gratuito degli Acat

Grosseto. La prossima settimana, dal 18 alle 22 novembre, nei locali messi a disposizione gratuitamente dalla parrocchia di Roselle, le Acat di Grosseto, di Follonica e della Val di Cornia terranno l’XI “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale al benessere della comunità: dai problemi alcolcorrelati agli stili di vita sani”.

“Viviamo in un momento di grave crisi sociale in cui le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini sono notevolmente peggiorate, mentre la rete dei servizi socio-sanitari assiste a tagli finanziari e di personale sempre più gravi – si legge in una nota di Acat Grosseto -. Ai quattro stili di vita insalubri (consumo di alcol, fumo, sedentarietà, cattiva alimentazione) sono connessi alti tassi di morbilità e di mortalità. La risposta dei servizi è sempre più carente: ad esempio in Italia si calcola che ci sia circa un milione di persone che soffrono per un problema alcolcorrelato; di questi giungono alla cura presso i SerD solo 67.000 persone, cioè meno di un decimo degli aventi bisogno. Sappiamo dal diagramma di Dever che, per gli stili di vita sani, viene allocato circa l’1,5% dei costi, mentre essi determinano la riduzione del 43% della mortalità e della morbilità della popolazione generale. Viceversa, il sistema sanitario assorbe il 90% dei costi e determina la riduzione solo dell’11% della mortalità e della morbilità. Per uscire dalla crisi del sistema sanitario occorre puntare decisamente sulla prevenzione centrata sul cambiamento degli stili di vita e non su terapie farmacologiche e attrezzature sempre più costose, che devono essere sempre più mirate e selettive”.

“A Grosseto e provincia esiste una rete di Club alcologici territoriali e di Gruppi di auto mutuo aiuto per la salute mentale capace di produrre cambiamenti positivi importanti nello stile di vita di persone e famiglie. Tale rete svolge il proprio prezioso lavoro con costi approssimativi allo zero – termina il comunicato -. Per formare il personale volontario di queste due reti si tiene il corso suddetto. Per iscriversi basta chiamare i numeri 347.0822870 (Amalia), 347.5502151 (Tina), 370.3368168 (Sabrina), il corso è gratuito”.