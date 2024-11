Sanità ospedaliera e territoriale: se ne parla in un convegno della Uil

Grosseto. Una giornata importante, quella del 7 novembre, con il convegno promosso dalla Uil Fpl, che si svolgerà nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, in piazza Dante, a partire dalle 15.

Un’iniziativa importante per fare il punto sulla sanità e i servizi dell’Area vasta Sud Est e in particolare su quelli afferenti l’area grossetana, che si presenta particolarmente complessa per le proprie caratteristiche territoriali.

L’apertura dei lavori sarà curata da Rita Longobardi, segretaria della Uil Fps nazionale, cui seguiranno i saluti e gli interventi dei segretari confederali di Toscana, Paolo Fantapiè, e Grosseto, Federico Capponi.

Poi, sarà la volta del saluto delle autorità e degli invitati, tra cui Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, e Marco Simiani, deputato del Partito Democratico.

Introdurrà i lavori Sergio Lunghi, segretario generale della Uil Fpl Area Vasta Sud Est, ed a seguire la relazione di Luciano Fedeli, responsabile sanità dell’Area vasta della Uil Fpl Sud Est.

Seguiranno poi una serie di interventi dei sindaci dei Comuni sedi di presidi sanitari e presidenti delle zone socio sanitarie, tra i quali Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente del Coeso Società della Salute, Giovanni Gentili, presidente dell’articolazione zonale della Colline dell’Albegna, Matteo Buoncristiani, sindaco del Comune di Follonica, sede del distretto delle Colline Metallifere, Irene Marconi, sindaco del Comune di Massa Marittima, sede dell’ospedale delle Colline Metallifere, Andrea Casamenti, sindaco del Comune di Orbetello, sede del presidio ospedaliero di Orbetello, e Cinzia Pieraccini, sindaco del Comune di Castel del Piano, sede dell’ospedale dell’Amiata grossetano.

Dopodiché sarà la volta di professionisti, di rappresentanti della Regione Toscana e delle associazioni. Già in programma gli interventi di Andrea Ulmi, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione sanità, Donatella Spadi, consigliera regionale e vicepresidente della Commissione sanità, Nicola Draoli, presidente dell’Ordine degli infermieri della provincia di Grosseto, Claudio Cosimo Pacella, medico di medicina generale, Andrea Santini, responsabile del Terzo Settore per la Uil Fpl di Grosseto, e Fabrizio Valleggi, responsabile medici per la Uil Fpl Toscana Sud Est.

Il dibattito sarà aperto prima delle conclusioni in una giornata dalla quale emergeranno non solo le analisi del sindacato, ma anche e soprattutto le proposte da parte della Uil Fpl Toscana Sud Est.

Le conclusioni saranno affidate a Flavio Gambini, segretario regionale della Uil Fpl della Toscana. È previsto l’intervento dell’assessore alla sanità della Regione Toscana Simone Bezzini.

Moderatore e coordinatore degli interventi Giancarlo Capecchi, giornalista.