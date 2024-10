Tumore al seno, concluso l’”Ottobre rosa” per prevenire il cancro: il bilancio della Lilt

Grosseto. Ottobre è stato il mese “rosa” e Lilt Aps-Ets di Grosseto ha concluso la campagna per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

Le attività sono state realizzate in collaborazione con le farmacie comunali di Grosseto.

Nella farmacia comunale n. 3 di via dei Mille sono state effettuate gratuitamente 64 ecografie al seno, mentre nella sede istituzionale della Lilt di Grosseto, in via De Amicis n. 1, sono state effettuate gratuitamente 41 ecografie al seno e 43 mammografie.

Gli screening, svolti dal medico specialista della Lilt, sono un’ azione di prevenzione al carcinoma mammario, considerato il big killer delle patologie tumorali, che annualmente colpisce circa sessantamila donne in Italia ed è in queste il tumore più diffuso.

Nel 2022 ne sono stati diagnosticati 55.700, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. Grazie alla diffusione della prevenzione e alla diagnosi precoce, la mortalità per carcinoma mammario è però diminuita (- 0,8%). L’individuazione del tumore in un primo stadio di sviluppo consente una sopravvivenza stimata intorno all’88% (Fonti Ministero della Salute del febbraio 2023).

“Sconfiggere il cancro è possibile: una battaglia che riguarda tutti e che tutti insieme possiamo vincere. Iniziative come questa avvicinano ulteriormente le persone a comprendere l’importanza della nostra missione – sottolinea il coordinatore della Lilt di Grosseto Barbara Bricca -. La Lilt quotidianamente lavora per la diffusione della cultura della prevenzione, fondamentale per la lotta al tumore”.

“Siamo molto soddisfatti per i risultati dell’iniziativa”, prosegue il direttore della Lilt di Grosseto Renzo Giannoni, che ringrazia il presidente di Farmacie comunali di Grosseto, il dott. Giulio Tambelli (uno dei fondatori della Lilt di Grosseto) per la vicinanza e la collaborazione che si ripete ogni anno per la realizzazione dell’evento.