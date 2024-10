Report Agenas: ottime performance per l’ospedale Misericordia

Grosseto. Ospedali della Asl Toscana sud est promossi a pieni voti.

Le elaborazioni di Agenas, contenute nel Programma nazionale esiti (Pne), confermano i dati positivi per il 70% degli indicatori, che risultano essere tra “molto alto e alto”, per i presidi della Asl Toscana sud est.

Le elaborazioni realizzate Agenas considerano 8 aree cliniche-chirurgiche: Cardiocircolatorio, Gravidanza e Parto, Nefrologia, Nervoso, Respiratorio, Osteomuscolare, Chirurgia generale e Chirurgia oncologica. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’ambito cardiocircolatorio, si registra un miglioramento, rispetto alla rilevazione dell’anno precedente, sui presidi ospedalieri di Arezzo, di Grosseto e di Campostaggia. Spicca tra questa la provincia di Grosseto, prima in Italia per la minor mortalità a 30 giorni per l’infarto miocardico acuto.

Anche per l’ambito respiratorio emerge un netto miglioramento del presidio ospedaliero di Montepulciano e l’area provinciale di Grosseto risulta essere tra le prime 6 d’Italia per la minor mortalità a 30 giorni per la riacutizzazione della bronchite cronica (Bpco).

L’ambito Gravidanza e Parto è stato valutato come “molto alto” per loOspedale San Donato di Arezzo. L’ospedale Misericordia di Grosseto migliora nell’ambito nefrologico.

L’Osteomuscolare restituisce dati in miglioramento per i presidi ospedalieri di Arezzo, di Grosseto e di Campostaggia. Sia la Chirurgia generale, sia la Chirurgica oncologica hanno riportato un incremento delle prestazioni per l’ospedale di Arezzo, che si fa notare per gli ottimi risultati per quanto riguarda il tumore maligno della mammella.

Il Misericordia di Grosseto risulta essere tra i primi 5 in Toscana per la minor mortalità a 30 giorni per ictus ischemico. E, sempre nello stesso ambito, il presidio ospedaliero di Arezzo è il presidio ad avere performance migliori rispetto alla media italiana.

“Siamo molto soddisfatti per questi risultati – spiega il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso -. Queste performance sono il frutto di un lavoro di anni, compiuto da tutto il personale dell’Azienda sud est. Tuttavia, siamo consapevoli che questi dati non sono un punto di arrivo, ma di partenza per migliorare ancora. Serve continuare in questa direzione per dare risposte sanitarie adeguate alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori”.

Il report Agenas

Il Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha realizzato il monitoraggio delle performance assistenziali di 1.363 ospedali italiani, pubblici e privati, focalizzando l’attenzione su alcuni ambiti fondamentali per la salute dei cittadini. In particolare, il programma si propone, da un lato, di fornire a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, appropriatezza e qualità delle cure erogate nell’ambito dell’Ssn e, dall’altro, di mettere a disposizione strumenti di attività clinico-organizzative, finalizzate al miglioramento della qualità.