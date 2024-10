Halloween: Anpas festeggia in piazza Dante con la “maratona della rianimazione”

Grosseto. Celebrare la festa di Halloween imparando ad effettuare un massaggio cardiaco attraverso la partecipazione a una “maratona della rianimazione”, esercitandosi su un manichino insieme ad altre centinaia di persone. Un modo fuori dagli schemi per fare informazione sanitaria e promuovere l’attività di Anpas Humanitas Grosseto.

È quanto propone ai grossetani Anpas Humanitas, l’associazione delle tute arancioni, che giovedì 31 ottobre sarà in piazza Dante dalle 16 alle 19, sul lato del Duomo, con un proprio gazebo, l’ambulanza, e un gruppo di volontari che spiegheranno a chi vorrà partecipare alla maratona come si effettua un massaggio cardiaco, che deve durare almeno un paio di minuti. A fare da cavia sarà un manichino di quelli utilizzati durante i corsi di formazione per spiegare ai volontari soccorritori come si svolgono le manovre di riabilitazione cardiocircolatoria.

«Alla divertente iniziativa – spiega Angela Pavone, responsabile dei volontari nel Comitato direttivo – possono partecipare tutti: donne e uomini, giovani o anziani, bambini di ogni età. Basta presentarsi al nostro gazebo e mettersi in fila per partecipare alla maratona della rianimazione chiedendo consiglio ai nostri volontari su come si effettuano i massaggi cardiaci. La maratona, che sarà cronometrata, ha l’obiettivo di raggiungere quattro ore di massaggio cardiaco continuativo effettuato da centinaia di persone».

Nell’occasione sarà distribuito materiale informativo sull’attività di Anpas Humanitas Grosseto sui corsi di formazione per volontari soccorritori che vengono periodicamente effettuati dall’associazione.