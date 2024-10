Aggressione al Pronto soccorso, la Uil: “Necessari interventi immediati”

Grosseto. Oltre che ad esprimere la solidarietà nei confronti del medico aggredito al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto, la segreteria della Uil Fpl di Area vasta Arezzo – Grosseto – Siena, per voce del proprio segretario generale Sergio Lunghi e del responsabile della sanità Luciano Fedeli, chiede “interventi immediati nei confronti dell’aggressore e misure atte a garantire la sicurezza di tutto il personale che opera nel presidi”.

“Non è possibile continuare ad assistere a continui atti di violenza nei confronti dei lavoratori che vedono scaricare sulle proprie spalle comportamenti barbari da parte di utenti durante lo svolgimento del proprio lavoro – continua la nota del sindacato –. Il personale sanitario non è pagato per essere oggetto di violenze gratuite da parte di chicchessia e deve essere tutelato per poter svolgere in totale serenità le proprie mansioni. Questa situazione è frutto di comportamenti incivili da parte di alcuni utenti, aggravata anche da un sistema sanitario sempre più in difficoltà, ormai allo stremo, perché non ce la fa a compiere in pieno e nei tempi opportuni funzioni per dare risposte ai bisogni dei cittadini che non hanno riferimenti sul territorio, come dimostrano le carenze di medici di famiglia, in grado di fare da filtro ai presidi sanitari che si trovano occupati da un sempre maggiore numero di utenti con lunghi tempi di attesa”,

“Intanto si dovranno prendere provvedimenti immediati nei confronti degli aggressori, così come previsto dal decreto varato appena un mese fa – termina la Uil -, per tutelare medici, infermieri e Oss che operano nei nostri ospedali, nei pronto soccorso e nei presidi territoriali, per interrompere questo esercizio di violenza gratuita nei confronti dei lavoratori della sanità”.