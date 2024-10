La farmacia comunale si rifà il trucco: terminati i lavori di ristrutturazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Concluso il restyling dell’immobile della farmacia comunale di via Ansedonia, a Castiglione della Pescaia.

Taglio del nastro sabato 26 ottobre, alle 11, così la struttura tornerà nuovamente ad essere operativa e pronta ad accogliere gli utenti nella sua sede originaria.

«Il progetto di una rinnovata farmacia comunale – dichiara il sindaco Elena Nappi – era uno dei principali obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale e che oggi finalmente possiamo dire di aver realizzato. Questo intervento ci ha permesso di mantenere la farmacia comunale nel luogo in cui è sempre stata, in una posizione strategica a servizio della popolazione, oggi con uno stile più moderno e più funzionale. Avremo anche una zona parcheggi a pochi passi dall’edifico riservata proprio agli utenti sia della farmacia che degli studi medici».

Un grosso progetto di riqualificazione e ristrutturazione, un investimento economico importante che ha portato all’ampliamento e alla messa in sicurezza dei locali, all’abbattimento delle barriere architettoniche per un più facile accesso a tutti gli utenti e alla riqualificazione dei servizi grazie all’impiego di nuove strumentazioni tecnologiche veloci ed agevoli per tutti. La farmacia sarà dotata anche di un reparto estetico aggiornato.

«Finalmente i lavori di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione della farmacia comunale sono conclusi – commenta con soddisfazione l’assessore al welfare Sandra Mucciarini – e i castiglionesi potranno tornare ad fruire di un servizio pubblico così importante in una struttura completamente rinnovata, moderna e all’avanguardia. È stato un lavoro che necessitava da troppo tempo e che finalmente vede ora la sua realizzazione».

Al piano superiore dell’immobile appena ristrutturato è in funzione anche lo studio medico polifunzionale che ospita gli ambulatori di tutti i medici di famiglia e della pediatra, a disposizione della cittadinanza per consulenze mediche, prestazioni di primo soccorso e vaccinazioni tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

«Finalmente Castiglione della Pescaia ha un nuovo punto sanitario unico – conclude la prima cittadina – che sarà un riferimento importante per tutti i cittadini ed i frequentanti del nostro paese, un grande intervento fortemente voluto da questa amministrazione comunale, eseguito interamente da maestranze interne, per il quale ringrazio personalmente tutti gli uffici che hanno collaborato alla riuscita di questo progetto, in particolar modo l’architetto Andrea Piredda, Rup dei Lavori pubblici, l’ingegner Paolo Caporali, direttore dei lavori, e la dott.ssa Paola Tasselli, responsabile della gestione amministrativa della farmacia, che hanno seguito costantemente e con grande attenzione tutti i lavori, gli ordini e le fasi autorizzatorie per arrivare a questa apertura. Un ringraziamento speciale va allo staff della farmacia, a quello dell’ufficio Ragioneria ed all’assessore Sandra Mucciarini, che sono sempre stati disponibili ad ogni tipo di attività fosse necessaria per portare a termine questo grande risultato».