Manichini e kit per i corsi dedicati ai volontari: Humanitas lancia la raccolta fondi

Grosseto. Puntare sul crowdfunding per mettere insieme almeno 8.000 euro da destinare all’acquisto di manichini tecnologici per l’addestramento a massaggio cardiaco e respirazione assistita dei volontari soccorritori, oltre a kit per la simulazione degli effetti del consumo di droga o alcol, e dei colpi di sonno, causa tanto di malori che di incidenti molto gravi.

Anpas Humanitas Grosseto Odv ha deciso di provare a battere questa strada per coinvolgere i comuni cittadini in una campagna di raccolta fondi attraverso l’utilizzo della piattaforma di crowdfunding “Ideaginger”. Un progetto di comunicazione sociale nato dopo aver partecipato a un corso promosso da Banca Tema, al quale hanno partecipato anche altre associazioni del Terzo settore.

Chiunque voglia contribuire – con donazioni da 10, 20, 300, 50, 100, 500, 1.000 o più euro – deve collegarsi al portale www.ideaginger.it, cliccare su “cerca progetti” e digitare Humanitas Grosseto, oppure cliccare direttamente su questa Url: https://www.ideaginger.it/progetti/salvare-una-vita-facciamolo-bene.html#tab_progetto. A quel punto potrà scegliere che tipo di donazione effettuare: ad ogni cifra corrisponderà una “ricompensa” simbolica per il donatore o la donatrice.

«La nostra realtà associativa è nata nel 2011, ma sta crescendo velocemente – spiega Alessio Buccella, che per Ampas Humanitas segue il progetto –. Abbiamo tanti nuovi volontari e i nostri corsi di formazione sono sempre molto partecipati. Per questo dobbiamo rinnovare il materiale didattico, come ad esempio i “manichini Brayden Pro con connessione bluetooth e supporto e led luminosi rossi” o quelli “Ambu Baby iQF con feedback tramite App sulla qualità delle compressioni e delle ventilazioni”. Gli interventi di emergenza con assistenza alle funzioni vitali sono piuttosto complicati, per cui i volontari soccorritori devono potersi esercitare prima su dei manichini per capire il modo corretto di approcciarsi alle persone in carne ed ossa che hanno bisogno di soccorso. Anche i kit con gli occhiali che distorcono la realtà simulando il campo visivo di chi ha assunto droghe, alcol oppure ha difficoltà respiratorie, sono molto utili quando svolgiamo campagne educative di prevenzione dei rischi. Questi materiali sono piuttosto costosi e per questo abbiamo pensato a una campagna di fundraising, con l’obiettivo minimo di raccogliere 8.000 euro».

Obiettivo che va raggiunto entro il prossimo 22 di novembre. Per cui Anpas Humanitas Grosseto chiede alle persone intenzionate a dare una mano di promuovere questa forma originale di fundraising, soprattutto attraverso il passaparola e la condivisione sui social.

«Un grazie davvero sentito da parte di noi tutti – conclude Buccella – a Banca Tema, sempre presente a fianco delle realtà del Terzo settore come la nostra. Dando anche lo stimolo, come in questo caso, a utilizzare veicoli innovativi per finanziare le attività».