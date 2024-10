Pronto soccorso, l’Ordine dei Medici: “Sovraffollamento causato da croniche criticità in sanità”

Grosseto. «L’ultimo caso di sovraffollamento del Pronto soccorso del Misericordia è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità del nostro sistema sanitario a prendere in carico nel modo corretto le esigenze degli utenti. Il sottodimensionamento dei posti letto del presidio ospedaliero Misericordia, soprattutto dell’area medica ma non solo, provoca disagi. A tutto svantaggio di chi ha a che fare con patologie gravi».

La presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto, Paola Pasqualini, interviene in merito alla situazione di sovraffollamento che si è verificata nello scorso week-end al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove in un solo giorno è stato registrato l’accesso di oltre un centinaio di persone nel reparto di Emergenza urgenza.

«Ricordo inoltre – prosegue la presidente Pasqualini – che circa il 15-16% degli accessi arriva dalla periferia, dove pure vi sono strutture che potrebbero essere in grado di gestire casi minori o riprendere in carico le situazioni stabilizzate. Il punto di partenza è una situazione che vede un’oggettiva carenza di personale e di posti letto, conseguenza naturale dei tetti di spesa alla sanità e del blocco delle assunzioni, le cui conseguenze si fanno sentire anche nella nostra provincia. In questa situazione non possiamo far altro che tornare a chiedere una riforma strutturale, ormai non più rimandabile.

Se il presidio ospedaliero, e dunque il Pronto soccorso, deve essere considerato come il riferimento per l’emergenza e per le patologie acute, allora è più che mai necessario creare un sistema sul territorio e negli ospedali di prossimità che possa ridurre il sovraccarico del Pronto soccorso, dove il personale sta dando il massimo cercando di risolvere ogni problematica. Alla base di tutto resta comunque da superare la tendenza a valutare il sistema sanitario solo come un insieme di costi e non come un valore volto ad assicurare i bisogni di salute delle persone».