Viva: dimostrazioni sul massaggio cardiaco e sull’utilizzo del defibrillatore in paese

Manciano (Grosseto). Manciano, ecco Viva, la settimana della cardioprotezione promossa da Italian Resuscitation Council, che sabato 19 ottobre vedrà la Misericordia del paese maremmano aderire all’iniziativa.

L’evento prevede la divulgazione e l’insegnamento del massaggio cardiaco, l’utilizzo del defibrillatore Dae e le manovre di disostruzione per adulti e bambini. Le simulazioni pubbliche si svolgeranno dalle 9.00 alle 12.30 al mercato locale, in via Martiri della libertà, nell’area del parcheggio.

All’evento parteciperanno istruttori e volontari della Misericordia che saranno a piena disposizione di tutti i cittadini che vorranno provare in prima persona ad effettuare sui manichini le manovre blsd e Pblsd per adulti e bambini.

Nell’occasione la Misericordia continuerà la sua campagna di raccolta offerte per l’acquisto della nuova ambulanza, che svolge il servizio di emergenza sanitaria per la popolazione del comune.