Uguaglianza, equità ed efficacia dei servizi : Coeso e Comitato di partecipazione disposti a confrontarsi

Grosseto. Agire in sinergia per offrire risposte puntuali alle esigenze dei cittadini: è stato un successo l’incontro tra il Comitato di partecipazione e gli organi del Coeso Società della Salute.

“Si è trattato – spiega il presidente del Coeso Società della Salute Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di un primo appuntamento destinato a porre le basi per una seria e duratura collaborazione volta a garantire equità, uguaglianza ed efficacia dei servizi. Dare voce ai cittadini e promuoverne la partecipazione nelle scelte di programmazione sociosanitaria è un principio affermato dalla legge regionale per mettere i cittadini al centro del sistema di cura, in qualità di titolari del diritto alla salute e soggetti attivi del percorso assistenziale: i temi affrontati dal Coeso Società della Salute sono molteplici e dal profondo significato e devono essere trattati con un approccio corale e inclusivo”.

A margine dell’incontro di presentazione in cui i componenti del Comitato di partecipazione di Coeso Società della Salute hanno incontrato la Giunta esecutiva, il coordinatore del Comitato Luciano Calì esprime soddisfazione: “L’incontro è avvenuto in un clima di reciproca disponibilità e attenzione, nel rispetto degli scopi del Comitato, che è un organismo di confronto e comunicazione tra le varie organizzazioni di volontariato e di tutela. Il nostro compito è quelli di esprimere proposte su vari ambiti, come l’umanizzazione dei servizi, l’accoglienza e il miglioramento degli aspetti organizzativi, oltre a contribuire alla predisposizione degli atti di programmazione sociosanitaria.

Giunta, presidenza e direzione del Coeso Società della Salute sono interlocutori imprescindibili con cui abbiamo stabilito di programmare momenti di confronto: comprendere le esigenze di salute e di assistenza dei cittadini è infatti fondamentale per orientare l’offerta in modo appropriato assicurando uguaglianza, equità ed efficacia dei servizi”.

Durante il ritrovo si è quindi stabilito di programmare altri momenti di dialogo, che saranno presto calendarizzati, per garantire monitorare le necessità della popolazione e strutturare, insieme risposte adeguate.