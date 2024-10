Libri e matite per i piccoli pazienti della Pediatria: donazione di Banca Tema ad Abio

Grosseto. Prosegue il sostegno di Banca Tema ad Abio Grosseto per il progetto ‘Il bambino al centro’.

Lo scorso anno Banca Tema ha sostenuto la raccolta fondi per il rinnovo dei reparti di Neonatologia e di Pediatria del nuovo Polo della donna e del bambino dell’ospedale Misericordia, con un contributo per la decorazione delle camere di degenza secondo criteri di ‘umanizzazione pittorica’ che permettano una permanenza in ospedale più serena e accogliente possibile per i bambini e le loro famiglie.

Oggi la Banca ha donato all’associazione cento copie del libro di Roberto Aureli ‘Colorare la Toscana – Grosseto Palazzi monumentali’ e altrettante confezioni di matite da consegnare ai piccoli pazienti del reparto.

“Un piccolo gesto simbolico di vicinanza ai bambini e alle loro famiglie – dichiarano il presidente di Banca Tema Francesco Carri e il direttore generale Fabio Becherini -. Il successo della raccolta fondi, a cui anche noi abbiamo partecipato, ci ha fatto percepire in concreto il senso di comunità e l’importanza della solidarietà a vantaggio dell’intera collettività. Come banca di credito cooperativo operiamo quotidianamente per lo sviluppo dell’economia locale e del benessere sociale, anche tramite i servizi erogati dalla nostra associazione mutualistica Tema Vita. La collaborazione con Abio ci permette di sostenere un servizio indispensabile per la nostra comunità, svolto ogni giorno con impegno e professionalità dal personale medico e dai volontari”.

All’incontro, svolto nel pomeriggio nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema, hanno partecipato la presidente di Abio Grosseto, Stefania Guarrera, e l’architetto Roberto Aureli, autore del libro donato all’associazione.

“Ringrazio Banca Tema per il sostegno, che ha permesso di aggiungere un tassello importante alla nostra raccolta fondi per l’umanizzazione pittorica dei nuovi reparti di Pediatria e di Neonatologia – dichiara la presidente di Abio Stefania Guarrera -. Oggi un altro contributo alla nostra opera volta ad accogliere i bambini fin dal loro primo ingresso in ospedale. Ricevere un dono, accompagnato dal sorriso dei nostri volontari, permette ai piccoli pazienti di ridurre il trauma del ricovero. Doneremo quindi con gioia questi bellissimi libri e le matite, portando il calore del conforto e dell’accoglienza”.