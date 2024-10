Una Cardiologia con i fiocchi: i dati Prems promuovono il reparto del Misericordia

Grosseto. Sono molto incoraggianti i dati «Prems» sulla qualità percepita dai pazienti della Cardiologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’89 per cento delle persone ricoverate nel setting diretto dal dottor Ugo Limbruno si ritiene molto soddisfatto delle prestazioni ricevute e oltre il 99% si ritiene soddisfatto o molto soddisfatto. La rilevazione, promossa dalla Regione Toscana e dal Laboratorio MeS della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, è stata avviata a partire dalla fine del 2018 e coinvolge gli ospedali dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Il questionario

L’indagine si propone di rilevare l’esperienza e la soddisfazione delle persone che sono state ricoverate nelle strutture ospedaliere delle aziende sanitarie toscane, con qualsiasi diagnosi e in qualsiasi reparto.

I pazienti ricoverati che decidono di aderire all’indagine sono invitati a partecipare dal personale ospedaliero e ricevono un link personalizzato per rispondere al questionario sull’esperienza di ricovero ospedaliero.

Le risposte dei pazienti al questionario sono raccolte e analizzate in modo anonimo ed aggregato dai ricercatori del Laboratorio di Management e Sanità.

«Quando si parla di qualità percepita dal paziente – dichiara il dottor Limbruno – non è in gioco solo l’efficacia delle cure ricevute, ma anche la sfera della comunicazione efficace e dell’empatia che si deve instaurare tra il paziente e gli operatori sanitari. Questo altissimo livello di riscontri positivi è stato quindi ottenuto grazie ad una équipe di medici, infermieri e operatori sanitari costituita da persone non solo estremamente competenti, ma anche profondamente motivate. Colleghe e colleghi che amano il proprio mestiere, sempre pronti a dare il massimo anche in condizioni spesso difficili e talvolta critiche».