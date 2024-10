Croce Rossa, al via il corso di formazione per i volontari: aperte le iscrizioni

Scarlino (Grosseto). La presidente del comitato della Cri di Scarlino, Alduvinca Meozzi, informa che sono aperte le iscrizioni al corso di reclutamento/formazione di nuovi volontari della Croce Rossa Italiana, che avrà inizio nel mese di ottobre.

La Cri di Scarlino è presente sul territorio fin dagli anni ‘30 del Novecento e da allora ha sempre garantito il servizio di pronto soccorso e trasporto di infermi. Nel tempo molte cose sono cambiate ed anche altre associazioni si sono costituite nel territorio comunale per favorire lo svolgimento dei servizi sanitari.

Dal canto suo la Cri ha cercato di mantenere un livello assistenziale tale da poter assicurare un servizio ampio ed in linea con quelle che sono le direttive e le caratteristiche istituzionali.

Le attività svolte riguardano essenzialmente trasporti ordinari per dializzati, dimissioni da presidi ospedalieri, esami e/o ricoveri. Significative sono le attività per promuovere la cultura della prevenzione, con iniziative finalizzate alla prevenzione del melanoma, dell’ictus cerebrale, di patologie renali e prostatiche. Il comitato di Scarlino, in collaborazione con l’amministrazione comunale ed anche con il supporto di operatori volontari provenienti da altre regioni, garantisce da oltre venti anni una postazione di assistenza a Cala Violina durante la stagione estiva e, oltre a ciò, svolge servizio con un’ambulanza a Cala Felice, nonché per altre iniziative organizzate dal Comune, come per le Carriere del ‘19.

“Essere Volontari della Croce Rossa – dichiara la presidente Alduvinca Meozzi– significa far parte della più importante organizzazione umanitaria che è presente in oltre 200 nazioni del mondo e che non si occupa solo di soccorsi sanitari, ma anche di protezione civile, diritto internazionale umanitario, cinofili da soccorso e ricerca, soccorso in mare. Nella nostra realtà, inoltre, è possibile fornire un concreto aiuto anche per quelle famiglie disagiate che necessitano di un sostegno a carattere socio assistenziale. Per questo motivo invito tutti coloro che hanno un po’ di tempo libero da dedicare al prossimo ad iscriversi al nostro corso, che avrà inizio nei prossimi giorni”.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede di Scarlino Scalo oppure a quella del capoluogo o telefonare ai numeri 333.6147839 o 339.2841959 oppure scrivere a scarlino@cri.it.