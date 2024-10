Soccorritore, al via il corso di formazione di Humanitas: iscritte 24 persone

Grosseto. Ottima risposta da parte dei nuovi volontari che hanno deciso di partecipare al corso per soccorritore di primo e secondo livello organizzato da Anpas Humanitas.

Giovedì scorso, infatti, in occasione della prima riunione organizzativa nella quale sono stati illustrati i contenuti didattici, si sono iscritte 24 persone, fra le quali diversi ragazze e ragazzi.

Le lezioni vere e proprie – seguite dai formatori Sasha Chiacchiera, Filippo Biagioli e Alessia Marzocchi – inizieranno lunedì 14 ottobre alle 21.00 (è possibile ancora iscriversi) e si terranno regolarmente due volte a settimana: il lunedì e il giovedì, sempre alle 21.00, nella sede di via Smeraldo 4 a Grosseto.

«È stato un primo incontro positivo con i volontari molto attenti e partecipi – spiega Christian Sensi, presidente di Anpas Humanitas Grosseto -. Siamo tutti quanti davvero molto contenti del fatto che ci sia una grande voglia di entrare a far parte della famiglia dell’Humanitas. Ricordo infatti che questo è il terzo corso di formazione che organizziamo in poco più di un anno e che grazie ai due precedenti corsi hanno ottenuto l’abilitazione a soccorritore di secondo livello 32 persone, alle quali si aggiungono le 24 iscritte giovedì sera, che mi auguro concludano il percorso formativo. Questo significa che tutta l’organizzazione sta lavorando in maniera proficua e credibile agli occhi della cittadinanza, riuscendo ad attrarre nuovi volontari che amplieranno la base di Humanitas».