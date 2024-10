“Ottobre Rosa”: screening gratuiti di Lilt e farmacie comunali per prevenire il tumore al seno

Grosseto. “Ottobre Rosa 2024” è l’evento annuale che prevede una serie di appuntamenti per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza delle prevenzione del cancro al seno, sottoponendosi ad esami diagnostici.

La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), sezione provinciale di Grosseto Aps-Ets, si impegna in prima linea nella battaglia contro il tumore, e per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con le farmacia comunali, ad organizzare degli screening gratuiti portando i propri medici all’esterno, grazie alla ormai consolidata sinergia tra il presidente delle farmacie, dottor Giulio Tambelli (uno dei soci fondatori della Lilt), e Barbara Bricca, coordinatore provinciale della Lilt di Grosseto.

Le giornate dedicate a tale evento sono in corso.

Le date previste:

farmacia comunale n° 3 (in via Dei Mille 49) nei giorni 9, 16, 23 e 30 ottobre (eco-seno);

sede della Lilt Grosseto (in via De Amicis1) nei giorni 7 e 9 ottobre (mammografie ed eco-seno).

“Ottobre è il mese della prevenzione. E lo è da molti anni, per ricordare che il tumore al seno è una malattia diffusa, ma che può essere prevenuta, anche attraverso campagne di sensibilizzazione sociale – si legge in una nota della Lilt –. Tuttavia la Lilt di Grosseto vuole sottolineare alla cittadinanza che la prevenzione deve diventare uno stile di vita, adottando abitudini e comportamenti salutari per ridurre il rischio di cancro. Il lavoro di prevenzione si articola sui dodici mesi dell’anno e nella sede della Lilt è possibile effettuare tutta una gamma di screening importantissimi per la propria salute e partecipare ad incontri per una corretta informazione e formazione, quali la lotta al tabagismo, indicazioni alimentari, benefici legati all’attività fisica. Mettere in essere stili di vita sani e corretti, consente infatti di limitare l’insorgere di diverse patologie”.

La prevenzione legata ad ‘Ottobre Rosa’, alla quale seguirà quella per il ‘Novembre Azzurro’, è sicuramente un’opportunità e il suo scopo è ridurre l’incidenza del cancro, ossia il numero di nuovi casi, tenendo sotto controllo i fattori di rischio modificabili e aumentando la resistenza individuale a tali fattori. In altre parole, si tratta di ridurre la probabilità che compaia un tumore, sia esso legato all’età o all’ereditarietà familiare, programmando con coerenza e periodicità atti d’amore che possiamo fare a noi stessi attraverso la prevenzione – termina il comunicato -. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria Lilt a Grosseto, in via De Amicis 1, o al numero 0564.453261, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì”.