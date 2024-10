A lezione in ospedale: sono iniziati i corsi delle professioni sanitarie dell’Università

Grosseto. Da questa settimana i futuri professionisti di alcune specialità sanitarie hanno iniziato a seguire le lezioni all’ospedale Misericordia di Grosseto.

A seguito dell’ampliamento dei posti disponibili nella nuova sede didattica, grazie ad un’intesa fra Università di Siena e Azienda Usl Toscana sud est, i corsi di laurea hanno incrementato i posti rispettivamente di 6 unità per Logopedia, 10 per Fisioterapia, 10 per Tecnici sanitari di laboratorio biomedico e 15 per Tecnici sanitari di radiologia medica con sede didattica a Grosseto. Gli studenti, oltre alla didattica frontale, effettueranno tutto il tirocinio nelle strutture sanitarie dell’Azienda Usl Toscana Sud Est dell’area provinciale di Grosseto .

Il tutto è stato possibile grazie ad un allestimento delle aule che consente a chi segue i corsi dal Misericordia, oltre che di vedere e sentire le lezioni, anche di poter interagire con i docenti presenti nelle aule universitarie a Siena, così come ad Arezzo.

A dare il benvenuto ai giovani sono stati il direttore di presidio ospedaliero, Michele Dentamaro, e Daniela Cardelli, direttrice del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione.

«Per il nostro Dipartimento questo rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo – dichiara Daniela Cardelli – che risponde maggiormente al fabbisogno di professionisti sanitari per questa provincia. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione le competenze dei nostri professionisti per la formazione dei futuri, logopedisti, fisioterapisti, tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio professionisti sanitari, che garantiranno le attività di tirocinio, e che rappresentano il 30% dei 180 crediti formativi universitari. Questi studenti infatti verranno inseriti nelle nostre strutture professionali in ospedale e nel territorio dove acquisiranno competenze sul “saper fare” indispensabili all’esercizio professionale. L’ampliamento dei posti definito dall’Università di Siena per questi 4 corsi di laurea risponde maggiormente al fabbisogno di risorse di queste professioni per l’area grossetana, oltre ai desiderata degli studenti che ambiscono a queste professioni, basti pensare che da un rapporto nazionale per alcune di queste abbiamo oltre 6 domande al test di ingresso per ogni posto universitario disponibile. Si tratta quindi di una risposta al fabbisogno per la sanità del territorio, ma anche per gli studenti e le loro famiglie».

«Siamo lieti di avviare questa ulteriore collaborazione con l’Università di Siena – dichiara Michele Dentamaro -, pensiamo di aver avvicinato e reso più accessibili i corsi universitari dedicati a queste professioni sanitarie e di aver contribuito quindi a stimolare in questo senso le scelte degli studenti. Anche questa è una misura che serve a rafforzare il personale sanitario, indispensabile per dare un futuro alla sanità pubblica».