“I lunedì della salute”: tornano le iniziative con gli specialisti, il programma degli incontri

Follonica (Grosseto). Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Follonica gli incontri con gli specialisti della sanità per parlare di prevenzione e stili di vita. In programma ci sono cinque appuntamenti, tutti di lunedì, che da ottobre arriveranno fin poco prima di Natale.

Tutti gli incontri si svolgeranno alla Sala Tirreno in via Bicocchi 53. Anche l’orario sarà sempre il solito, inizieranno alle 15.30. Il primo è atteso per lunedì 14 ottobre.

«Salvaguardare la propria salute è una prerogativa di tutti – dichiara Laura Innocenti, coordinatrice degli eventi follonichesi per lo Spi Cgil Grosseto –, non solo degli anziani, la categoria rappresentata dallo Spi Cgil. Anche per questo gli incontri del lunedì sono aperti a tutti e spaziano su numerosi temi. Si va dalla prevenzione dei rischi cardiovascolari all’utilizzo del defibrillatore in ambito domestico, dalle indicazioni per prevenire la calcolosi alla cistifellea fino all’alimentazione e al contrasto al gioco d’azzardo».

Tutti gli appuntamenti de “I lunedì della salute”

Il primo incontro, quello di lunedì 14 ottobre, dimostra da subito quanto gli incontri possano essere importanti per la salute di tutti. Parla infatti dei fattori di rischio cardiovascolare e della prevenzione delle malattie cardiache. Ospite dell’evento sarò il dottor Giovanni Micheli, cardiologo ex primario della terapia intensiva dell’ospedale di Piombino ed ex direttore del dipartimento di cardiologia dell’ospedale di Livorno.

Il secondo evento, quello del 28 ottobre, è incentrato invece sulle manovre salvavita e sull’utilizzo del defibrillatore in ambito domestico. A spiegare come fare prevenzione e come comportarsi in caso di emergenza c’è il dottor Martino Chiti, fondatore di Camillo-online nonché istruttore Blsd e di manovre salvavita.

Del 18 novembre è l’appuntamento nel quale il dottor Simone Cecconi darà importanti informazioni sulla prevenzione e sul trattamento della calcolosi della colecisti. Cecconi è direttore dell’Uosd chirurgia generale dell’ospedale Sant’Andrea di Massa marittima.

L’alimentazione e l’attività fisica adattiva invece sono al centro dell’appuntamento di lunedì 2 dicembre. In questa occasione saranno presenti la dottoressa Valeria Franci (Dietista, afferente al Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione) e il dottor Giuseppe Tintori (Fisioterapista esperto Afa, del medesimo dipartimento).

L’ultimo appuntamento è quello di lunedì 16 dicembre. “Gioco d’azzardo, sintomi, cause, soluzioni” è il chiaro titolo di un incontro che parlerà di una grave piaga della società. A spiegare il fenomeno e le possibili vie di uscita ci saranno la dottoressa Sonia Cerulli (educatrice professionale del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione) e il dottor Stefano Fabbrini, segretario Silp Cgil Grosseto, molto impegnato nella divulgazione di tematiche legate al gioco d’azzardo e alle truffe oramai da tempo con il sindacato.

Lo Spi Cgil invita tutti i cittadini e le cittadine a partecipare: «Ogni argomento di ogni lunedì tocca tematiche differenti e può essere importante a prescindere che si sia giovani o anziani, proprio perché la salute non ha età».