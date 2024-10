Coeso Società della Salute: il Comitato di partecipazione incontra la Giunta

Grosseto. Si è tenuto, al termine della Giunta esecutiva di mercoledì 9 ottobre, l’incontro con il Comitato di partecipazione di Coeso Società della Salute, l’organismo composto da alcune associazioni del territorio, coordinato da Luciano Calì.

In questa occasione, oltre alla reciproca presentazione, si sono gettate le basi per la futura collaborazione, in continuità con quanto fino ad oggi effettuato. L’incontro è stato quindi un primo passo per portare avanti il dialogo e consentire di calendarizzare i prossimi appuntamenti.