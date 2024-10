Giornata della salute mentale: le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Si chiama «My health, my right» ed è il titolo della manifestazione che si svolgerà il prossimo 10 ottobre, Giornata mondiale della salute mentale. L’iniziativa, promossa dal Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale, sarà in rete e collegamento streaming con i Dipartimenti di salute mentale di tutta Italia. Ci saranno eventi in contemporanea a cui parteciperà il personale dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Il programma delle iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto

A Grosseto l’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Grosseto, che ospiterà l’iniziativa nella sala del Consiglio comunale.

«La salute mentale è un bene comune – dichiarano Giuliana Galli ed Edvige Facchi (nella foto), rispettivamente direttrice dipartimentale della Asl Toscana sud est e direttrice dell’Area grossetana della salute mentale -, serve la partecipazione di tutti per la costruzione del benessere mentale di comunità e non c’è salute senza salute mentale».

L’appuntamento si aprirà alle 10.30 con «Agorai» nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, dopo i saluti istituzionali di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente del Coeso Società della salute di Grosseto; di Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto; di Paola Berardino, Prefetto di Grosseto; di Claudio Ciccimarra, Questore di Grosseto; di Antonio D’Urso, direttore generale dell’Azienda Usll Toscana sud est; di Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della salute di Grosseto. Seguirà la proiezione del video della giornata.

Nelle seconda sessione del mattino interverranno Maria Chiara Vazzano, assessore a sociale, politiche della casa e rapporti con il Coeso del Comune di Grosseto; Nadia Magnani, dell’Ufsma grossetana; Maria Platter, di CittadinanzAttiva; Giuseppina Badia, dell’Ufsma grossetana; Francesco Baccetti e Francesco Toninelli, dell’Ufsma/Ufsmia grossetana. Alle 12 è in programma il collegamento in streaming con le piazze italiane che hanno aderito alla Giornata, a cura del Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale. Le conclusioni saranno di Edvige Facchi, direttrice dell’Uoc Psichiatria dell’area grossetana. L’incontro si potrà seguire anche in streaming sul canale YouTube del Comune di Grosseto. L’iniziativa è aperta ad associazioni, cooperative sociali, istituti culturali e scuole del territorio fino a esaurimento posti.

«Ho accettato con entusiasmo la proposta del presidente del Consiglio comunale di Grosseto – dichiara il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di dare vita a momenti di approfondimento sul tema della salute e del benessere, anche alla luce del mio recente incarico di presidente di Coeso Società della Salute. Quello di giovedì 10 ottobre è il primo degli incontri che verranno svolti e a cui faranno seguito anche altre iniziative, perché la salute, fisica e mentale, è uno degli elementi su cui, come amministratori pubblici, abbiamo il dovere di intervenire, riflettere e lavorare».

«Il tema della salute mentale – afferma il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – assume sempre più rilevanza sia per il benessere individuale, sia per il progresso sociale. Per questo ho voluto che il convegno si svolgesse nella sala più importante del Comune, quella del Consiglio. Aprire quest’aula alla cittadinanza e ad attività di sensibilizzazione che hanno ricadute positive sulla comunità che, come amministratori, rappresentiamo è sempre stato per me fondamentale, per una politica davvero vicina ai cittadini. Credo fermamente che, attraverso il dialogo e il confronto, si possa costruire un futuro realmente inclusivo: per questo ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della giornata, il Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale, l’Azienda Usl Toscana sud est e il Coeso».

Il programma del pomeriggio è intitolato «Percorsi benessere», dalle 15 gli eventi si svolgono negli ambienti della salute mentale, dal parco di Villa Pizzetti, in via Cimabue 109, e in particolare a “La Serra” e all’auditorium de La Farfalla, a Villa Elena, in viale Cimabue 115.

L’appuntamento, a cui sono invitate associazioni, cooperative sociali, istituti culturali e le scuole, si concluderà con il dibattito «Fiorenza… le mani piene di fiori», a cura di Ettore Caterino e Valeria Petri.

Orbetello

Anche ad Orbetello il 10 ottobre, a partire dalle 10.30, sarà celebrata la Giornata della salute mentale. L’iniziativa si terrà nella stanza delle riunioni dell’ospedale San Giovanni di Dio, in via Lungarno dei pescatori.

Interverranno Paolo lanni, dell’Ufsma Colline dell’Albegna; Cinzia Tomassoli, della Consulta della salute mentale; Gloria Gobbi, di CittadinanzAttiva; Claudia Innocenti, di Oasi.

Anche questa iniziativa parteciperà alla diretta in streaming con le piazze italiane.

Nel pomeriggio, dalle 15, alla Casa della Cultura di via Transvolatori atlantici 28, si terrà l’incontro «Percorsi benessere, letture, musica, mostra di pittura, testimonianze, convivialità».

«Viviamo un momento storico in cui la domanda di salute mentale è in forte crescita, in particolare per giovani e adolescenti – dichiarano Galli e Facchi – Il ringraziamento va all’amministrazione comunale di Grosseto per aver co- progettato questo evento insieme. Un’iniziativa che serve a richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale, sulle difficoltà attuali, ma anche sulle opportunità e sull’importanza del fare “rete”.

In occasione della Giornata della salute mentale è stata anche lanciata una ricerca sul benessere mentale attraverso un questionario che si può riempire accedendo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn6dSu1zRvFRgVXmzaNPp2Mo-Jzdl6vMFRK3fIYu1UxQlGHQ/viewform oppure dal Qr code presente sulla locandina dell’iniziativa.