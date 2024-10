Due medici cessano l’attività: il calendario definitivo degli ambulatori per gli assistiti

Grosseto. Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio per gli assistiti del medico di medicina generale Giovanni Manghetti, ecco giorni e orari definitivi per gli utenti che si rivolgevano al dottore cessato dal servizio.

Gli assistiti già in carico al dottor Manghetti potranno trovare il medico nell’ambulatorio di Follonica (in via Damiano Chiesa 5) il lunedì dalle 14.30 alle 17.30, il martedì dalle 14 alle 17, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.

A Scarlino (ambulatorio via Aurelia vecchia) il medico sarà disponibile il giovedì dalle 18 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 13. Il telefono è 370.3792042 per appuntamenti su Follonica, mentre a Scarlino il medico riceve in lista libera.

Confermati, rispetto alla precedente comunicazione della Asl, gli orari e i giorni per gli assistiti già in carico alla dottoressa Sara Simoncioli, che possono recarsi negli ambulatori di Roccalbegna, (via IV Novembre) lunedì dalle 13 alle 15, mercoledì dalle 11.30 alle 14, venerdì dalle 8 alle 10.30, e di Monticello Amiata (frazione di Cinigiano), in via Amiata 23, il lunedì dalle 8 alle 12 e venerdì dalle 12 alle 16. Recapito telefonico: cell. 331.5755165.

Si raccomanda a tutti gli assistiti della dottoressa Simoncioli di effettuare comunque la scelta di un nuovo medico fra quelli disponibili nell’ambito territoriale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.