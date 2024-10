L’infermiere di famiglia incontra i cittadini: al via ciclo di appuntamenti

Grosseto. La Asl Toscana sud est promuove un ciclo di incontri per conoscere il servizio dell’infermiere di famiglia.

Dal 2 al 25 ottobre, in provincia di Grosseto, sarà possibile incontrare il personale addetto a questa specifica attività. Si tratta di un professionista della salute che garantisce l’assistenza infermieristica alla persona e alla collettività in ambito territoriale. Le infermiere e gli infermieri dedicati promuovono l’educazione per la gestione dello stato di salute e orientano le persone a trovare risposte ai propri bisogni nella rete dei servizi territoriali, ma svolgono anche progetti, campagne e incontri di educazione per il benessere dei singoli e della comunità.

«Un servizio che si sta rivelando prezioso per la nostra comunità – dichiara Cinzia Garofalo, direttrice delle Professioni infermieristiche dell’Area grossetana -: pensiamo che momenti come quelli in programma possano aiutare le persone a conoscere questa risorsa della sanità di territorio. L’infermiere di famiglia interviene in modo proattivo per intercettare il bisogno di salute laddove potrebbe verificarsi, in particolare per utenti over 65 con patologia cronica».

Le iniziative vedono la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Grosseto, che mette a disposizione i propri mezzi. Il progetto mira a raggiungere anche la popolazione dei piccoli centri della provincia, proprio attraverso l’ambulatorio mobile.

Il programma

2 ottobre:

Scarlino Scalo, piazza Agresti, presso il supermercato Coop, dalle 9 alle 12;

Follonica, via Chirici, presso il centro commerciale Coop, dalle 14 alle 17.

4 ottobre:

Montieri, piazza XXV Aprile, presso il supermercato Coop, dalle 9 alle 12;

Monterotondo Marittimo, presso la sede della Croce Rossa Italiana, dalle 14 alle 17.

7 ottobre:

Bagno di Gavorrano, in via Togliatti, dalle 9 alle 12;

Massa Marittima, al centro commerciale Conad, dalle 14 alle 17.

9 ottobre:

Poggi del Sasso, in piazza Amedeo Massai, in zona emporio, dalle 9 alle 12;

Stribugliano, in via Provinciale, dalle 14 alle 17.

11 ottobre:

Pescina, in piazza San Lorenzo, dalle 9 alle 12;

Montegiovi, in piazza della Vittoria, dalle 14 alle 17.

14 ottobre:

Selvena, in piazza del Popolo, dalle 9 alle 12;

Selva, in via Azzarese 25, dalle 14 alle 17.

16 ottobre:

Cana, in piazza del Popolo, dalle 9 alle 12;

Catabbio, in piazza Indipendenza, dalle 14 alle 17.

18 ottobre:

Pari, in piazza della Chiesa, dalle 9 alle 12;

Arcille, in piazza della Repubblica, dalle 14 alle 17.

21 ottobre:

Tirli, in piazza del Popolo, dalle 9 alle 12;

Grosseto, nel parcheggio del centro commerciale”Maremà”, dalle 14 alle 17.

22 ottobre:

Sassofortino, in via Garibaldi, al centro civico, dalle 9 alle 12;

Grosseto, nel parcheggio del centro commerciale “Aurelia antica”, dalle 14 alle 17.

25 ottobre: