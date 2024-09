Tempo di funghi: ecco le aperture degli sportelli micologici per le consulenze gratuite

Grosseto. Dopo la fase iniziale, nella quale l’accesso agli sportelli micologici del Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est avveniva solo per appuntamento telefonico, da lunedì 30 settembre, a seguito di una stagione particolarmente favorevole allo sviluppo dei funghi, i punti sono a libero accesso, secondo gli orari indicati.

I tecnici della Prevenzione con qualifica di micologo, presenti nelle sedi del Dipartimento, garantiscono il servizio di consulenza micologica gratuita ai cittadini che consiste nel riconoscimento delle specie raccolte, fornendo indicazione della loro commestibilità, oltre alle più corrette modalità di preparazione e di conservazione domestica.

«Il controllo – spiega Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’ispettorato micologico della Asl Toscana sudest – risulta fondamentale al fine di prevenire le intossicazioni da funghi che si verificano puntualmente ogni anno durante la stagione. Si raccomanda ai cittadini di sottoporre gratuitamente al controllo tutti i funghi raccolti o regalati».

«Solo l’esperto Micologo – spiega Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento della Prevenzione Asl Toscana sudest -, tramite l’osservazione dei funghi e le sue competenze specifiche in materia, può determinare la commestibilità o la tossicità delle specie dei funghi raccolti e pertanto sono assolutamente da evitare metodi di riconoscimento popolari, o peggio il “sentito dire” o “me l’ha detto…” o “l’ho riconosciuto su internet”».

Si ricorda che, per rendere più agevole il controllo del micologo, i funghi devono essere presentati in contenitori rigidi e forati (cestini) possibilmente:

interi (non recisi o tagliati, non spezzettati, non lavati, non raschiati o comunque privi di parti essenziali al loro riconoscimento);

puliti da terriccio, foglie e/o altri corpi estranei;

in buono stato di conservazione.

I funghi che al controllo del micologo non rispetteranno le condizioni sopra indicate e quelli che risulteranno appartenere a specie non commestibili o tossiche/velenose non saranno restituiti.

L’accesso agli sportelli micologici è consentito nei giorni e negli orari indicati al link https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare/ispettorato-micologico/sportello-micologico e di seguito riportati:

Grosseto

Centro direzionale Villa Pizzetti – Viale Cimabue, 109: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13

Arcidosso

Distretto sanitario – Via degli Olmi: martedì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30

Massa Marittima

Distretto sanitario – Viale Risorgimento: venerdì dalle 13 alle 14

Follonica

Distretto sanitario – Viale Europa: lunedì dalle 13 alle 14

Manciano

Distretto Sanitario – Piazza P. Aldi, 1 : lunedì dalle 13 alle 14

Orbetello

Sede Dipartimento Prevenzione – Via Don Carlo Steeb: giovedì dalle 12 alle 13