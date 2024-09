Sanità, i sindaci: “Presidio di medicina generale a rischio, Asl e Regione intervengano”

Amiata (Grosseto). “Le comunità di Castel del Piano e Arcidosso rischiano di subire ben presto una crisi nel presidio di medicina generale”.

A dichiararlo, in un comunicato congiunto, sono Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, e Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso.

“Il trasferimento di un medico e il pensionamento di un altro medico sono una prospettiva che, in assenza di soluzioni alternative (e cioè di medici in sostituzione), può determinare un vuoto del presidio sanitario di base – continua la nota -. I sindaci di Castel del Piano e Arcidosso sono allertati e mobilitati per sollecitare da parte della Asl la costruzione rapida di risposte concrete.

Abbiamo chiesto fin da subito un incontro con la Regione Toscana per cercare di trovare delle soluzioni a delle criticità che rischiano di essere croniche, soprattutto per territori come quello amiatino”.

“I sindaci possono fare direttamente ben poco, ma l’iniziativa politica sarà sicuramente forte, mobilitando, se necessario, la popolazione. Se vogliamo valorizzare e promuovere le aree interne anche alla luce della stesura della prossima legge regionale – termina il comunicato –, i servizi essenziali come la sanità devono essere considerati una priorità e garantiti, altrimenti il rischio è avere cittadini di serie A e di serie B con il conseguente spopolamento delle nostre aree”.