Settimana mondiale dell’allattamento: le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Anche quest’anno l’Asl Toscana sud est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam) in programma dal 1° al 7 ottobre.

Il focus scelto dalla World alliance for breastfeeding action (Waba) per la promozione dell’allattamento al seno è “Sostegno a 360° – stop alle disuguaglianze” al fine di contrastare le disparità e offrire supporto all’allattamento a tutte le famiglie.

“La settimana mondiale dell’allattamento – commenta il direttore del Dipartimento materno infantile dell’Asl Toscana Sud Est, Flavio Civitelli – rappresenta sempre un momento importante di riflessione e di confronto, sia con le professionalità dell’Azienda che con le associazioni di volontariato che supportano quotidianamente le famiglie nel delicato momento della post partum. Anche quest’anno le associazioni delle mamme peer del territorio della Asl Toscana Sud Est e il personale dell’Azienda hanno unito le loro forze per organizzare interessanti iniziative in tutte e 3 le province per una riflessione sulla rete di sostegno e sulle sfide possibili per mettere fine alle disuguaglianze. Il mio ringraziamento speciale va alle mamme peer e agli operatori e operatrici del Dipartimento materno infantile impegnati su questi temi”.

Il programma delle iniziative

In provincia di Grosseto sono in programma quattro incontri realizzati grazie all’organizzazione dell’associazione Mia, Mamme insieme per l’allattamento.

Il 3 ottobre l’appuntamento è al consultorio di via Don Minzoni, alle 15.30.

Il giorno seguente, alle 10, si replica al consultorio di Follonica, in viale Europa.

Sempre il 4 ottobre, ma alle 17, si parla di allattamento anche alla biblioteca Chelliana, in via Mazzini a Grosseto.

Ultimo appuntamento il 5 ottobre alla libreria Altrimondi, in via Albereta a Follonica, alle 10,30.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e prevedono, insieme alle componenti dell’associazione Mia, l’intervento delle ostetriche della Asl Toscana sud est.

Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo e-mail miagrosseto@gmail.com.