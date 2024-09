“I farmaci e il mercato della salute”: il professor Silvio Garattini torna a parlare ai soci di Tema Vita

Pitigliano (Grosseto). È stato lui, con il suo carisma, la profondità dei suoi argomenti, esposti però con estrema semplicità, con il suo racconto personale, il relatore che forse più di ogni altro, negli ultimi anni, ha stupito, affascinato, convinto il pubblico dei soci di Tema Vita.

È attesissimo, dunque, il ritorno, di fronte alla stessa platea, del professor Silvio Garattini, 95 anni, insigne farmacologo, fondatore dell’Istituto “Mario Negri”, autorità indiscussa in fatto di salute e benessere.

L’appuntamento con i soci della mutua di Banca Tema è fissato per sabato 28 settembre, alle 10.30, in un luogo parimenti affascinante come Pitigliano, nell’auditorium Valerio Bucciotti di Banca Tema, in località Il Piano. L’occasione è la conferenza sul tema “I farmaci e il mercato della salute”. E vale la pena di ricordare che l’incontro con l’illustre ospite cade ad un anno esatto dal precedente, tenutosi a Cortona (Arezzo): in quella circostanza il pubblico chiese di poterlo presto ascoltare di nuovo, il desiderio è stato esaudito.

L’iniziativa di Pitigliano prende spunto da un testo che i dottori Franco Cosmi e Rosario Brischetto, ormai affezionati relatori degli incontri di Tema Vita, hanno elaborato, immaginando un dialogo tra “grandi della storia” in cui vengono messi in evidenza i diversi aspetti del mercato della salute, con consigli per i medici e per i pazienti.

Al prof. Garattini sarà riservato uno spazio in cui potrà tra l’altro trattare l’aspetto rilevante che, sul mercato della salute, hanno i farmaci e il loro utilizzo. Ma si può immaginare che spazierà su temi a lui cari, come la prevenzione, gli stili di vita, l’informazione sulla salute, svincolata dalle logiche industriali.

Dopo la conferenza, i soci di Tema Vita avranno la possibilità di visitare la mostra “Leonardo in Fortezza”, rassegna di cinquanta modelli di macchine leonardesche, allestita negli antichi granai della Rocca di Pitigliano.

