Controllo dei funghi raccolti: attivo il servizio della Asl

Grosseto. È stato attivato dal 2 settembre il servizio di controllo dei funghi raccolti ai fini della commestibilità. Gli sportelli micologici della Asl Toscana sud est sono accessibili previo appuntamento telefonico.

Per la provincia di Grosseto, è possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 0564.485920, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.00.

Il personale amministrativo riceve le chiamate dell’utente, dirotta le richieste ai micologi che prenderanno appuntamento con il richiedente, in questa fase si garantisce l’intervento nei tre capoluoghi di provincia della Asl (Grosseto, Siena e Arezzo), anche se per particolari esigenze è possibile concordare anche altre sedi.

Nei prossimi giorni è in programma l’apertura degli sportelli micologici con giorni ed orari stabiliti e la presenza di un micologo, le informazioni saranno aggiornate nella pagina: https://www.uslsudest.toscana.it/guida-ai-servizi/sanita-pubblica-veterinaria-e-sicurezza-alimentare/ispettorato-micologico/sportello-micologico

Dal 15 settembre è garantito il servizio di consulenza micologica per area provinciale anche per intervenire in ausilio ai Pronto soccorso nei casi di intossicazioni.

«Siamo di nuovo nella stagione della raccolta dei funghi ed è importante che il consumo avvenga in maniera sicura e consapevole – dichiara Giorgio Briganti, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est –: in questa fase i micologi professionisti della Asl sono a disposizione degli utenti al fine di garantire la corretta informazione sulle specie commestibili e su quelle pericolose».