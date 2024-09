Giornata mondiale del cuore: visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti all’ospedale Misericordia

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale del cuore, Fondazione Onda Ets, per il quarto anno consecutivo, organizza, dal 26 settembre al 2 ottobre l'(H)Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

L’ospedale Misericordia di Grosseto, struttura «Bollino rosa» per l’offerta di servizi in ottica di genere, ospita due iniziative.

Giovedì 26 settembre, dalle 8.30, verranno effettuate visite con ecocolordoppler carotideo con Irene Baldi, della Uoc Chirurgia vascolare di Grosseto. La prestazione è indirizzata a donne con età maggiore di 50 anni, non già prese in carico. I posti disponibili sono 14 e la prenotazione è obbligatoria scrivendo un’e-mail a: chirurgiavascolare.gr@uslsudest.toscana.it.

Sabato 28 settembre, dalle 15, nell’auditorium dell’ospedale Misericordia, si terrà il convegno sulla cardiologia di genere, organizzato da Paola Pasqualini, della Uoc Cardiologia di Grosseto. L’incontro, aperto alla popolazione femminile, avrà come argomenti la prevenzione cardiovascolare nella donna, per partecipare non è richiesta la prenotazione.

I dati

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

L’ospedale di Grosseto è una fra le oltre 150 strutture del network Bollino rosa che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, eventi e colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiochirurgia, cardiologia e chirurgia vascolare.

A partire da oggi, 13 settembre, tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.