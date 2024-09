Giornata internazionale della fisioterapia: l’Ordine organizza un seminario in sala Pegaso

Grosseto. L’Ordine interprovinciale dei fisioterapisti (Ofi) di Pisa, Livorno e Grosseto organizza un convegno in occasione della Giornata internazionale della fisioterapia, sabato 7 settembre. L’evento si terrà nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto e sarà aperto a professionisti del settore e cittadini interessati.

Il convegno, che avrà inizio alle 9.30, affronterà temi di grande rilevanza per la salute pubblica, con un focus particolare sulla lombalgia, argomento scelto a livello internazionale dalla World confederation for physical therapy (Wcpt). Inoltre, verrà discussa la prospettiva dell’apertura del corso di laurea in fisioterapia al Polo universitario grossetano, una significativa opportunità di crescita per il territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti della politica locale, rappresentanti delle associazioni professionali e delle rappresentanze dei cittadini. Questi interlocutori si confronteranno in uno spazio dedicato, sotto forma di tavola rotonda, sui temi cruciali di salute per il territorio. La tavola rotonda sarà un momento di dialogo aperto e costruttivo, volto a discutere le sfide e le opportunità in ambito sanitario e a trovare soluzioni condivise per il benessere della comunità.

Il presidente dell’odi, Gino Petri, sottolinea “l’importanza della mission degli ordini professionali sanitari: tutelare la salute del cittadino”.

Questo obiettivo passa anche attraverso la verifica e l’abilitazione dei professionisti che esercitano l’attività di fisioterapia, riservata per legge dal 2018 solo agli iscritti all’ordine professionale.

“Nel prossimo futuro – afferma Petri –, in collaborazione con le autorità competenti, intensificheremo i controlli sul territorio per garantire servizi di qualità ottimale al cittadino, grazie alla continua preparazione dei nostri professionisti e alla verifica di eventuali situazioni di abuso professionale, che possono risultare pericolose, come dimostrato da recenti notizie riportate dai media”.

L’Ordine si augura “una buona partecipazione dei cittadini a questo importante evento di confronto tra istituzioni, associazioni e cittadini. Il convegno rappresenta non solo un’opportunità di aggiornamento per i fisioterapisti, ma anche un momento di sensibilizzazione e dialogo per tutta la comunità”.