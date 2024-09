Sanità, il sindaco incontra la Asl: “No al taglio dei servizi nel territorio”

Sorano (Grosseto). Si è tenuto recentemente a Sorano l’incontro tra il neo sindaco Ugo Lotti, accompagnato dal presidente della Conferenza dei sindaci della zona Giovanni Gentili, la direttrice della Zona distretto Colline dell’Albegna, Roberta Caldesi, e il direttore del locale presidio ospedaliero, Massimo Forti.

L’incontro richiesto dal neo sindaco è servito per la reciproca conoscenza e soprattutto per fare il punto sulla situazione territoriale dei servizi socio sanitari ed ospedalieri in generale.

Il dottor Forti ha illustrato lo stato dell’arte dello stabilimento ospedaliero, compresi i lavori di ristrutturazione con i fondi Pnrr e le principali criticità che inevitabilmente la presenza di un cantiere comporta.

La dottoressa Caldesi ha fatto il punto sulla medicina del territorio, sottolineando la difficoltà nel reperimento di personale della medicina generale sia di alcune specialistiche, ad esempio la psichiatria e la ginecologia, che si associano alla mancanza del radiologo nell’ospedale.

Obiettivo comune degli amministratori locali e dell’azienda è quello di rendere il più possibile appetibili le sedi periferiche, quali quelle di Sorano e Pitigliano.

Il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, ha richiamato l’attenzione sui problemi del territorio, in particolare la mancanza dei medici di base che servono un comune formato principalmente da persone anziane, unitamente alla necessità di mantenere aperto il distretto di Sorano.

Il sindaco si è detto grato alla Asl “per l’ingrandimento dell’ospedale di comunità a 20 posti letto con tutti i servizi annessi, tuttavia questo non deve in alcun modo sostituire i servizi che fino ad oggi, ed in modo egregio, hanno interessato il territorio del Comune di Sorano”.

Infine il sindaco ha ribadito “la scelta del confronto a ‘bassa voce’ con l’Asl, basato sul ragionamento e sulla concretezza”, riconoscendo le difficoltà operative dell’Asl medesima.