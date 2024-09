Ambulatori della medicina generale in paese: ecco l’organizzazione momentanea

Sorano (Grosseto). La Zona distretto Colline dell’Albegna informa che al momento la popolazione si può rivolgere al distretto di Sorano, essendo momentaneamente chiuso l’ambulatorio di San Quirico di Sorano.

Nei prossimi giorni, anche in attesa degli esiti della pubblicazione della zona carente (essendoci stati alcuni pensionamenti), saranno condivise le modalità organizzative fra i medici presenti e fra i professionisti che rientreranno dalle ferie, al fine di valutare tutti gli aspetti relativi agli ambulatori secondari. I disagi dipendono da mancate sostituzioni di medici andati in pensione che stanno generando difficoltà a questa, come ad altre aree dell’azienda.

La Asl Toscana sud est sta cercando di garantire la prossimità assistenziale con tutti gli strumenti a disposizione, vista la grave carenza di medici.

Gli orari temporanei di settembre 2024 dei medici presenti su Sorano sono i seguenti e sono anche affissi in tutti gli ambulatori: