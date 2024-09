Tempo di certificati di idoneità sportiva: nuova sede per le visite

Grosseto. Settembre è il mese della ripartenza delle attività sportive ed è questo il momento in cui molte persone hanno la necessità rinnovare o ottenere per la prima volta il certificato di idoneità sportiva per attività agonistica.

A Grosseto si segnala l’avvenuto trasferimento dell’ambulatorio di Medicina sportiva negli ambienti adiacenti al Cup, al piano terra di Villa Pizzetti (nella foto), sede Asl di viale Cimabue.

Per avere l’idoneità è necessaria la richiesta della società sportiva che attesti l’agonismo. A discrezione del medico visitatore, sarà possibile ottenere l’idoneità agonistica, il cui tesseramento avviene a titolo personale, previa autodichiarazione dell’atleta.

Per ogni sport esiste un’età minima di inizio agonismo che in alcun caso può essere sotto gli 8 anni. L’età minima viene stabilita attraverso tre modi che sono scelti dalla Federazione di appartenenza (età anagrafica, data di nascita dell’atleta; età solare, legata al raggiungimento dell’età al 31 dicembre dell’anno corrente; età sportiva, legata al periodo di apertura e chiusura dell’anno sportivo).

Per gli atleti agonisti minori di 18 anni la visita sportiva è gratuita.

Il servizio viene attivato tramite richiesta della società sportiva, che deve provvedere a compilare il modulo online: “Richiesta visita medico-sportiva agonistica”.

Per i maggiorenni, il modulo, debitamente compilato e firmato dal presidente della società sportiva o suo delegato, dovrà essere portato all’atto della visita medesima per il rilascio immediato del certificato. Analogamente, l’utente dovrà fornire copia del bando di concorso nel caso di richiesta di idoneità sportiva agonistica per la partecipazione a una selezione.

Per tutti, la documentazione da presentare comprende: documento di identità; libretto dell’atleta (solo per i rinnovi); tesserino o idoneo certificato delle vaccinazioni e due foto formato fototessera (solo per il rilascio). Si ricorda che per il certificato di idoneità agonistica è obbligatorio il referto di un esame delle urine completo.

Per prenotare le visite è necessario chiamare lo 0577.536636, attivo nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 8 alle 11, ed il martedì, dalle 14 alle 17.