Al via il corso per volontario soccorritore della Misericordia: aperte le iscrizioni

Manciano (Grosseto). Sono aperte da oggi, e fino al 31 ottobre, le iscrizioni per partecipare al nuovo corso per volontario soccorritore di livello base della Misericordia di Manciano, che partirà nel mese di novembre e che vedrà impegnati i partecipanti in lezioni serali da 2 ore circa, per un totale di 25 ore di corso, durante le quali verranno fornite importanti nozioni sull’allertamento della catena dei soccorsi e le tecniche per effettuare una rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del Dae, oltreché le tecniche di movimentazione del paziente e molto altro ancora.

“Il corso, che si svolgerà secondo le linee guida della legge regionale n. 83/2019 e del regolamento di attuazione della stessa, n. 46/2019 – si legge in una nota della Misericordia -, vedrà abilitare i partecipanti allo svolgimento dei servizi sociosanitari ed ordinari. Impegnando così i nuovi volontari ad aiutare i più fragili e i dimenticati dalla società, in perfetta sintonia con gli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa cattolica”.

Per partecipare al corso, è necessario aver compiuto il 16esimo anno d’età. Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare il numero di telefono 0564.629751 oppure lo 0564.620123.