Smettere di fumare, al via i corsi organizzati dalla Lilt: aperte le iscrizioni

Grosseto. Si parla spesso degli effetti nocivi del fumo, ma molto meno dei benefici per chi smette.

Rinunciare è essenziale; sono sufficienti pochi dati statistici per capire i reali danni del fumo: solo nel nostro Paese il fumo è considerato il responsabile di circa il 30% delle morti per tumore; nel mondo, secondo uno studio firmato da esperti della Cancer Research Epidemiology Unit dell’Università di Oxford, il 75% dei casi di cancro alla cavità orale, alla faringe e all’esofago può essere attribuito al consumo di tabacco e la percentuale si innalza ad oltre l’80% per il tumore ai polmoni; il consumo di tabacco aumenta la probabilità di essere colpiti dal cancro ai polmoni dalle trenta alle sessanta volte.

Inoltre, il fumo è il principale responsabile anche di altre patologie, quali: infarto, ictus, broncopneumopatie croniche ostruttive. E per chi non fuma, attenzione ai danni del fumo passivo.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori Aps-Ets della provincia di Grosseto, in collaborazione con l’A.Li.Da.F. (Associazione liberi dal fumo) Odv, nell’ambito dei programmi di prevenzione, organizza due eventi per settembre 2024.

“Partecipa gratuitamente ad un colloquio motivazionale di disassuefazione dal fumo”, si legge in una nota della Lilt.

Giovedì 12 settembre, nella sede della Lilt, in via De Amicis 1 a Grosseto, sarà possibile effettuare, su appuntamento, un colloquio individuale gratuito (informativo, motivazionale e di orientamento) con la psicologa dottoressa Lilia Enei, rivolto a chi vuole provare a smettere di fumare.

Lunedì 16 settembre inizierà un nuovo corso per smettere di fumare: le iscrizioni sono già aperte.

“Attraverso un metodo metodo dolce e attivo basato su tecniche cognitivo comportamentali, potrai provare a dire addio alle sigarette e smettere di fumare – continua il comunicato -. Il corso si articola in tre fasi: la prima comprende le motivazioni personali e l’auto-osservazione, la seconda lo stop al fumo, la terza il mantenimento e il sostegno all’ex fumatore”.

Gli incontri si terranno due volte alla settimana nei giorni di lunedì e giovedì (dalle 17 alle 18.30). Anche chi sceglie di utilizzare trattamenti farmacologici prescritti dal medico curante, può comunque affrontare e risolvere la sua dipendenza psicologica in un gruppo specifico.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segretria della Lilt, in via De Amicis 1 a Grosseto, tel. 0564.453261.