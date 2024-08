“Ogni goccia conta!”: Anpas Humanitas lancia la campagna per incentivare donazioni di sangue

Grosseto. Il sangue per le trasfusioni non è mai abbastanza e Anpas Humanitas Grosseto si mobilita per consentire all’emoteca del Misericordia di rimpinguare le proprie scorte.

«L’iniziativa denominata “Ogni goccia conta!”, messa in campo dal Gruppo Sangue di Anpas Humanitas Grosseto – spiega il presidente del sodalizio grossetano, Christian Sensi – ha il doppio obiettivo di contribuire alla raccolta di sangue, rispondendo alla sollecitazione della Regione Toscana di questa estate, e di ampliare la platea dei donatori che fanno riferimento alla nostra associazione. Si tratta di un progetto bimestrale, nei mesi di settembre e ottobre, aperto alla partecipazione di tutti i nostri donatori storici, dei volontari, dei dipendenti e dei soci di Humanitas. L’obbiettivo che ci siamo dati è di coinvolgere nuovi donatori di sangue o plasma, convincendo amici, parenti e conoscenti a donare il proprio sangue. Un gesto che abbiamo definito “laico e disinteressato”, perché il sangue donato può essere utilizzato per salvare la vita a chiunque. A prescindere da nazionalità, religione o convincimenti politici. Nel nome di un universalismo solidale che si fa carico dei problemi degli esseri umani. A chi riuscirà a convincere una nuova persona a donare il proprio sangue, faremo un piccolo regalo, offrendogli un’apericena alla fine del mese di novembre, all’insegna di convivialità e amicizia. La nostra organizzazione si farà carico di prendere gli appuntamenti per i prelievi e per gli esami che precedono la donazione, fra l’altro un’occasione per fare un check-up completo e gratuito del proprio sangue».

Per qualsiasi informazioni o per prenotare la donazione o il primo accesso per un nuovo donatore contattare il numero 370.3081346.