Punto di primo soccorso, Confesercenti: “Potenziare strumentazione e personale”

Follonica (Grosseto). Potenziare il punto di primo soccorso di Follonica, sia da un punto di vista della strumentazione che da quello del personale.

La richiesta viene da Confesercenti che, attraverso il proprio presidente di Follonica, Alessandro Ricci, ha anche inviato una lettera sia all’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, che al presidente della commissione salute del Consiglio regionale, Enrico Sostegni, e, per conoscenza, anche al sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

«Nella cronaca di questi giorni abbiamo letto spesso di disservizi registrati al punto di primo soccorso e purtroppo non sono i primi episodi che riguardano il presidio sanitario della città del golfo – scrive Ricci –. Come ribadito in passato anche dalla nostra associazione di categoria, è controproducente accogliere un numero così alto di turisti senza poter garantire i servizi base di assistenza sanitaria in caso di necessità».

Per questo Ricci chiede «un intervento di rafforzamento del servizio di primo soccorso di Follonica, sia in termini di personale che per quanto riguarda la strumentazione necessaria, sfruttando magari anche il sempre più diffuso impiego della telemedicina, oltre a sistemi di diagnostica da remoto».

Confesercenti conclude chiedendo ai destinatari della lettera un incontro a Follonica, coordinato dall’amministrazione comunale.