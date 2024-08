Parco auto, la Asl: “Gestione sempre più all’insegna dell’efficienza”

Grosseto. Una gestione sempre più orientata all’efficienza nella gestione del parco veicolare aziendale. Sono queste le priorità che l’Azienda Usl Toscana sud est si è data per migliorare la flotta di veicoli che contribuiscono alla messa in opera delle azioni per la salute della cittadinanza. Una buona gestione del parco auto permette di migliorare il lavoro del personale sanitario che opera sul territorio e di incrementarne anche la sicurezza.

Dopo la cessione di 47 veicoli, che ha generato un ricavo di oltre 100mila euro, si va verso una modalità più dinamica nella gestione del parco veicolare.

Come spiega Nicola Falco, direttore dell’area dipartimentale gestione contratti servizi e farmaceutica: «Per aumentare il livello di efficienza nella gestione del parco veicolare, dobbiamo adottare nuove soluzioni. Da una parte cedere i mezzi più obsoleti per recuperare risorse e orientarci verso il noleggio a lungo termine. Questa modalità, dal punto di vista della funzionalità, ci consente di impiegare un numero minore di risorse umane nella gestione del parco veicolare, stiamo parlando di una flotta di oltre 900 auto. Adesso possiamo contare su una flotta interamente domotizzata, tutte le auto sono dotate di sistema tracciamento gps, di un dispositivo di richiesta di emergenza, in modo da aumentare la sicurezza del personale. Sappiamo in modo accurato quando un veicolo ha bisogno di manutenzione e quali interventi periodici deve fare, si pensi a tagliandi, gomme o problemi che possono insorgere».