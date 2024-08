Il pediatra cessa l’attività: ecco come scegliere il nuovo dottore

Santa Fiora (Grosseto). Il 31 agosto 2024 sarà l’ultimo giorno lavorativo della dr.ssa Silvia Coppi, pediatra di libera scelta della zona Amiata grossetana, che cesserà l’attività per il trasferimento alla zona Grossetana.

In attesa che l’azienda riesca a reperire un nuovo pediatra di libera scelta per l’Amiata grossetana, la dott.ssa Coppi, comunque, effettuerà l’ambulatorio a Santa Fiora il lunedì, dalle 9 alle 12, in forma di Attività territoriale programmata.

Sarà comunque necessario che le famiglie dei piccoli pazienti, attualmente seguiti dalla Dr.ssa Coppi, dal 1° settembre effettuino la scelta del nuovo pediatra (compresa dunque la dr.ssa Coppi) o di un medico di base (se il paziente è di età superiore a 6 anni), muniti di foglio di accettazione redatto dal medico accettante.

La dott.ssa Coppi, inoltre, si occuperà di effettuare, con le stesse modalità, anche le vaccinazioni obbligatorie.

Si fa presente che il personale dell’anagrafe sanitaria sarà a disposizione nel Distretto di Santa Fiora per facilitare tale passaggio lunedì 2 settembre, oltre a tutti i mercoledì e i venerdì. Anche il personale infermieristico sarà a disposizione per informazioni e delucidazioni.